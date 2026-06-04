4 de junio de 2026 - 08:50

"La educación pública se defiende": masiva marcha en Chile contra la "motosierra" de Kast derivó en incidentes

Las calles de Santiago se vieron colmadas de manifestantes que reclamaban en contra del ajuste impulsado por el Gobierno.

Carabineros de Chile dispersan a estudiantes en la marcha universitaria de este 3 de junio

Carabineros de Chile dispersan a estudiantes en la marcha universitaria de este 3 de junio

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EFE
Carabineros de Chile dispersan a estudiantes en la marcha universitaria de este 3 de junio

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Gentileza / Agencia Uno
La educación pública se defiende: miles de estudiantes marcharon contra recortes de Kast

"La educación pública se defiende": miles de estudiantes marcharon contra recortes de Kast

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EFE
Carabineros de Chile dispersan a manifestantes en la marcha universitaria de este 3 de junio

Carabineros de Chile dispersan a manifestantes en la marcha universitaria de este 3 de junio

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Al grito de "¡La educación pública se defiende!", miles de estudiantes marcharon este miércoles por el centro de Santiago de Chile contra el plan de "motosierra" del gobierno de José Antonio Kast y los recortes anunciados en educación.

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Se trata de la primera gran marcha convocada desde la llegada al poder del líder ultraderechista por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), la organización estudiantil más importante del país y que aglutina a las principales universidades.

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La protesta, que fue respaldada por otras organizaciones como el Colegio de Profesores, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) o la Coordinadora Feminista 8M, transcurrió con normalidad aunque el final se registraron choques e incidentes entre los manifestantes y Carabineros.

"Tenemos mucha incertidumbre. El Gobierno dice y se desdice muchas veces y creemos que para el segundo semestre la cosa va a estar complicada. La gratuidad en la educación superior fue un derecho conquistado con las movilizaciones de 2006 y 2011 y tenemos que defenderla", expresó a EFE Angy Morán, una de las voceras de la Confech.

Carabineros de Chile dispersan a manifestantes en la marcha universitaria de este 3 de junio
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"La educación pública se defiende": miles de estudiantes marcharon contra recortes de Kast
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La dirigente, estudiante de la Universidad Mayor, declaró que los recortes "no están justificados" y la situación económica de Chile "no es la misma que la de Argentina".

"Se ha demostrado que los recortes no dan resultado. La crisis económica que había antes de que llegase Milei al poder no se ha superado, todo lo contrario, se ha agravado", dijo sobre Argentina.

Kast, que llegó al poder el pasado 11 de marzo con la promesa de recortar 6.000 millones de dólares en 18 meses y mejorar las cuentas fiscales, ordenó un ambicioso plan de ajustes y recortes en la mayoría de los ministerios, equivalente a 2.000 millones de dólares.

Carabineros de Chile dispersan a manifestantes en la marcha universitaria de este 3 de junio
Carabineros de Chile dispersan a manifestantes en la marcha universitaria de este 3 de junio

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El Ministerio de Salud es el más perjudicado, con un recorte de 435.000 millones de pesos (cerca de 486 millones de dólares al cambio de hoy), equivalente al 2,5 % de su presupuesto, mientras que el ajuste en educación alcanza los 197.000 millones de pesos (221 millones de dólares al cambio de hoy), lo que significa el 1,3 %, según datos oficiales.

Durante la marcha de ayer también se registraron consignas contra una controvertida ley impulsada por el Ejecutivo para combatir la violencia en las escuelas y aprobada el martes en el Parlamento, que permite la revisión de mochilas y contempla la prohibición de acceder a la educación gratuita universitaria durante cinco años para aquellos jóvenes que cometan delitos en las aulas.

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