Indignación en Chile: Kast organizó un almuerzo con 50 excompañeros de la universidad en el Palacio de la Moneda

José Antonio Kast quedó en el centro de una fuerte polémica política luego de organizar un almuerzo privado en el Palacio de La Moneda junto a unos 50 excompañeros de la Facultad de Derecho, apenas un mes después de haber asumido la presidencia de Chile .

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El almuerzo se llevó a cabo el pasado 10 de abril en uno de los salones del histórico palacio presidencial de Santiago , donde Kast invitó a antiguos compañeros de la Universidad Católica. La situación tomó mayor dimensión cuando varios de los asistentes compartieron fotos y detalles del encuentro en redes sociales, lo que provocó cuestionamientos por el uso de dependencias estatales para una actividad de carácter privado .

Este viernes, durante una actividad en la sede del Consejo para la Transparencia (CPLT), el mandatario admitió la equivocación y sostuvo que actuó por desconocimiento. “Uno también puede cometer errores por desconocimiento. Está claro que yo cometí un error por desconocimiento , y no se va a volver a repetir”, afirmó.

Además, intentó cerrar la polémica con una frase que también tuvo fuerte repercusión política: “Nadie se puede sentir ahora invitado a almorzar salvo que sea un acto oficial ”.

El uso de La Moneda y el debate por los fondos públicos

Kast es el primer presidente chileno en vivir dentro de La Moneda desde 1958. Según explicó al asumir, tomó esa decisión por razones de austeridad y para evitar mayores gastos al Estado, ya que su vivienda familiar se encuentra en una zona rural a las afueras de Santiago.

El mandatario sostuvo que no quiso alquilar una residencia especial ni generar costos adicionales en traslados, por lo que decidió instalarse junto a su esposa, María Pía Adriasola, dentro del palacio presidencial.

antonio kast

Sin embargo, la realización de este almuerzo privado generó un fuerte contraste con ese discurso. Según trascendió a partir de las imágenes publicadas por los invitados, parte del menú incluyó tartar de tomates, vino tinto, puré rústico y plateada al jugo.

Consultado sobre el financiamiento del encuentro, Kast aseguró que no hubo utilización de recursos públicos directos para pagar la comida. “En el tema del almuerzo no hubo financiamiento público, salvo por el servicio”, declaró, una frase que también abrió nuevas críticas desde la oposición.

La oposición recurrió a la Contraloría

Diputados opositores presentaron una denuncia ante la Contraloría General de la República, el organismo encargado de fiscalizar el uso de recursos e instituciones del Estado. El ente le otorgó al presidente un plazo de diez días para aclarar si hubo utilización de fondos públicos en el almuerzo y en otros eventos vinculados a la residencia presidencial.

José Antonio Kast, presidente de Chile hasta 2030 José Antonio Kast, presidente de Chile hasta 2030. Web

Entre los puntos bajo revisión también aparecen el uso del casino presidencial, un cóctel oficial y otros gastos relacionados con la Oficina del Presidente Electo (OPE), que la oposición también cuestiona.

Kast confirmó que ya respondió los requerimientos de fiscalización. “Le hemos contestado todos los oficios de fiscalización”, señaló, y agregó que espera que la Contraloría emita pronto un dictamen con todos los antecedentes.