Es oficial: Chile prohíbe el ingreso y la salida del país a quienes posterguen este trámite del pasaporte

Viajar a Chile con un pasaporte vencido, sin documento habilitante o con una prórroga migratoria mal resuelta puede terminar en una situación concreta: no poder ingresar o salir del país. La regla no depende del pasaje comprado, sino de la documentación vigente que se exige en frontera.

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El punto central es simple, pero suele revisarse tarde. Antes de viajar, cada persona debe confirmar si necesita pasaporte , cédula de identidad, visa, Tarjeta Única Migratoria o prórroga de permanencia, según su nacionalidad y situación migratoria.

El trámite clave es la renovación del pasaporte o del documento de viaje correspondiente antes de su vencimiento. Según ChileAtiende, el pasaporte chileno se solicita o renueva a través del Registro Civil y tiene una vigencia de 10 años .

Para iniciar el trámite, se exige una cédula de identidad vigente y en buen estado . Si la persona no la tiene, debe informar su RUN y puede solicitar la cédula y el pasaporte al mismo tiempo.

El Servicio Nacional de Migraciones de Chile detalla que los documentos habilitantes para ingresar o salir cambian según el tipo de permanencia. En algunos casos puede servir una cédula de identidad ; en otros, se requiere un pasaporte vigente o un permiso migratorio válido.

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Para quienes tienen Permanencia Transitoria, el plazo autorizado no puede exceder la vigencia del documento de identidad. Además, si se necesita una prórroga, debe solicitarse antes del vencimiento del período original indicado en la Tarjeta Única Migratoria.

Qué pasa si el documento está vencido

El problema no aparece recién al llegar al mostrador migratorio. Una aerolínea también puede negar el embarque si detecta que el pasajero no cumple con los requisitos del país de destino. Por eso, el pasaporte vencido o próximo a vencer puede bloquear el viaje antes de salir.

La recomendación práctica es revisar tres datos antes de comprar o confirmar un viaje: fecha de vencimiento del pasaporte, documento exigido para la nacionalidad del viajero y estado de cualquier prórroga o permiso migratorio.