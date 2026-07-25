Una naviera chilena negocia operar rutas hacia las Islas Malvinas para un proyecto petrolero y crece la tensión con Argentina

Una empresa naviera de Chile inició negociaciones con las autoridades británicas de las Islas Malvinas para incorporarse al sistema de abastecimiento marítimo vinculado al desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion . La iniciativa, que contempla una ruta regular desde Punta Arenas , se produce en un contexto de creciente tensión entre Argentina y el Reino Unido por la explotación de recursos naturales.

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La empresa Easter Island Naviera (EIL) , conocida por operar servicios marítimos entre Valparaíso y Isla de Pascua , mantuvo reuniones con la Falkland Islands Development Corporation (FIDC) y representantes del sector empresarial de las islas.

La imagen aérea de Puerto Argentino, en las Islas Malvinas.

El objetivo es establecer un servicio marítimo mensual desde Punta Arenas destinado al transporte de insumos , equipos e infraestructura para distintos sectores económicos, incluido el desarrollo energético previsto en el archipiélago.

Las negociaciones coinciden con el avance del proyecto Sea Lion , ubicado en la cuenca norte de las Islas Malvinas.

El emprendimiento es desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration , que proyectan comenzar la producción comercial de petróleo en 2028.

Entre los principales datos del proyecto se destacan:

Una inversión inicial estimada en US$ 1.800 millones .

. Reservas proyectadas de más de 170 millones de barriles en la primera etapa.

en la primera etapa. Un valor potencial que podría superar los US$ 10.000 millones si se concretan futuras ampliaciones.

La posición de Argentina sobre la explotación de hidrocarburos

El Gobierno argentino sostiene que toda actividad vinculada con la exploración o explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización nacional constituye una actividad ilegal.

La posición argentina se basa en que la soberanía sobre el archipiélago permanece bajo disputa con el Reino Unido, una situación reconocida por las Naciones Unidas, que instan a ambas partes a mantener negociaciones para encontrar una solución pacífica.

La Fuerza Aérea británica está en máxima alerta por la defensa de las Islas Malvinas | (Foto creada con IA)

Crece la tensión diplomática en el Atlántico Sur

La noticia se suma a otros episodios recientes que incrementaron el malestar entre Buenos Aires y Londres.

Entre ellos figuran: