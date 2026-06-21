Así suenan nuestras islas: cómo el rock habló de Malvinas

Antes de 1982 , el 10 de junio era el día que el calendario de conmemoraciones patrias destinaba a la reafirmación de los derechos argentinos soberanos sobre las islas del Atlántico Sur . Luego del conflicto armado con Gran Bretaña , ese recuerdo pasó al 2 de abril y el 10 de junio quedó relegado , quizás por su proximidad con el malhadado 14 de junio , día de la rendición.

"Todos tenemos un infierno": una obra de teatro sobre las heridas de la Guerra de Malvinas

Sin embargo —de algún modo— junio sigue siendo un mes “malvinero” (como deberían serlo todos en el corazón de los argentinos que asumen Malvinas como una “causa nacional”) y por eso resulta oportuno recordar un libro de reciente aparición, obra del escritor, periodista, editor y gestor cultural Alejandro Canito Frías .

Como ha señalado Pablo Alabarces (1995), el denominado “ rock nacional ”, a la vez que construye una relación tortuosa con las discursividades políticas vigentes en las diferentes épocas que atraviesa su vigencia, juega un papel decisivo en “la construcción de identidades e imaginarios de las culturas juveniles en la Argentina ” (p. 14). Ambas perspectivas de análisis se suman en Decisiones apresuradas; Una crónica de la guerra de Malvinas a través del rock nacional (2026), que —más allá de constituir una antología muy valiosa este fenómeno del rock— permite imbricarlo con la denominada “Cuestión Malvinas”, vale decir, el complejo de sentimientos, representaciones y valoraciones que constela el reclamo por la soberanía de las islas del Atlántico Sur.

En efecto, se repasan en este libro los principales tópicos relacionados con ella, a partir de las letras de rock que los textualizan. La mirada aguda del autor sabe leer entre líneas y recursos poéticos ese sentir que hace a su identidad personal, pero también a una conciencia colectiva, generacional. Se relevan así más de 30 temas, incluido uno de la banda inglesa: The Post War Dream, de Roger Waters, del disco The Final Cut, grabado por Pink Floyd , en 1982, y comentado bajo el título de “¿Qué hemos hecho, Maggie?”.

Se integra así un conjunto doblemente valioso, por el pensamiento que expone, apuntalado por la propia experiencia tanto como por el pensamiento generacional expresado en las letras, y la recopilación misma de canciones que da pie a otras posibles aproximaciones como la que me propongo, que pretende asociar el discurso del rock a las variantes que ha observado la cuestión Malvinas a lo largo de los años.

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El rock y el Atlántico Sur

En los temas coetáneos al desarrollo de la guerra, y en relación con el hecho de ser el rock un fenómeno de afirmación generacional, se advierte la indignación ante la cantidad de vidas jóvenes perdidas, ya sea por su participación directa en el teatro de operaciones del Atlántico Sur, ya sea por sus consecuencias (estrés postraumático, suicidios, dificultades para insertarse en la sociedad, falta de reconocimiento por parte de las autoridades y parte de la población…).

Sigue un período de relativa “desmalvinización” signado por el enjuiciamiento a los responsables de esas “decisiones apresuradas” y un rechazo “en bloque” de todo lo relacionado con Malvinas, aun su carácter de causa justa. Lentamente, a partir de los 90, el rock nacional va a recuperar discursos personales, en los que late la vivencia de la guerra.

Y ya con el comienzo del nuevo milenio comienza a vislumbrarse la posibilidad de restituir a los dolorosos hechos vividos su carácter heroico. Esta “épica posible” se basa en el recuerdo de los héroes, anónimos o con nombre y apellido, que participaron en los combates por mar, tierra y aire, destacando especialmente el coraje de nuestros pilotos.

Ciertamente, la distancia temporal disminuye la frecuencia del tema en el rock nacional, pero el registro de al menos dos temas fechados en la proximidad de un aniversario significativo, como es el de 2012 (punto final del libro de Frías) habla de la latencia del tema, pero no de su desaparición total.