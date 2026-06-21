21 de junio de 2026 - 00:05

Así suenan nuestras islas: cómo el rock habló de Malvinas

En su nuevo libro, el escritor Alejandro Frias analiza el papel del rock nacional al hablar de la Cuestión Malvinas.

alejandro frias y libro malvinas en el rock
Los Andes | Marta E. Castellino
Por Marta E. Castellino

Antes de 1982, el 10 de junio era el día que el calendario de conmemoraciones patrias destinaba a la reafirmación de los derechos argentinos soberanos sobre las islas del Atlántico Sur. Luego del conflicto armado con Gran Bretaña, ese recuerdo pasó al 2 de abril y el 10 de junio quedó relegado, quizás por su proximidad con el malhadado 14 de junio, día de la rendición.

Leé además

En Cirugía de extracción, Fernando G. Toledo vuelve a la poesía con un libro atravesado por la urgencia creativa.

Fernando G. Toledo. "La poesía es una manera de expresar el pensamiento"

Por Ariel Búmbalo
todos tenemos un infierno: una obra de teatro sobre las heridas de la guerra de malvinas

"Todos tenemos un infierno": una obra de teatro sobre las heridas de la Guerra de Malvinas

Por Redacción Espectáculos

Sin embargo —de algún modo— junio sigue siendo un mes “malvinero” (como deberían serlo todos en el corazón de los argentinos que asumen Malvinas como una “causa nacional”) y por eso resulta oportuno recordar un libro de reciente aparición, obra del escritor, periodista, editor y gestor cultural Alejandro Canito Frías.

Como ha señalado Pablo Alabarces (1995), el denominado “rock nacional”, a la vez que construye una relación tortuosa con las discursividades políticas vigentes en las diferentes épocas que atraviesa su vigencia, juega un papel decisivo en “la construcción de identidades e imaginarios de las culturas juveniles en la Argentina” (p. 14). Ambas perspectivas de análisis se suman en Decisiones apresuradas; Una crónica de la guerra de Malvinas a través del rock nacional (2026), que —más allá de constituir una antología muy valiosa este fenómeno del rock— permite imbricarlo con la denominada “Cuestión Malvinas”, vale decir, el complejo de sentimientos, representaciones y valoraciones que constela el reclamo por la soberanía de las islas del Atlántico Sur.

Canciones sobre el tema de Malvinas

En efecto, se repasan en este libro los principales tópicos relacionados con ella, a partir de las letras de rock que los textualizan. La mirada aguda del autor sabe leer entre líneas y recursos poéticos ese sentir que hace a su identidad personal, pero también a una conciencia colectiva, generacional. Se relevan así más de 30 temas, incluido uno de la banda inglesa: The Post War Dream, de Roger Waters, del disco The Final Cut, grabado por Pink Floyd, en 1982, y comentado bajo el título de “¿Qué hemos hecho, Maggie?”.

Se integra así un conjunto doblemente valioso, por el pensamiento que expone, apuntalado por la propia experiencia tanto como por el pensamiento generacional expresado en las letras, y la recopilación misma de canciones que da pie a otras posibles aproximaciones como la que me propongo, que pretende asociar el discurso del rock a las variantes que ha observado la cuestión Malvinas a lo largo de los años.

Embed - Fito Páez - Decisiones Apresuradas (Audio)

El rock y el Atlántico Sur

En los temas coetáneos al desarrollo de la guerra, y en relación con el hecho de ser el rock un fenómeno de afirmación generacional, se advierte la indignación ante la cantidad de vidas jóvenes perdidas, ya sea por su participación directa en el teatro de operaciones del Atlántico Sur, ya sea por sus consecuencias (estrés postraumático, suicidios, dificultades para insertarse en la sociedad, falta de reconocimiento por parte de las autoridades y parte de la población…).

Sigue un período de relativa “desmalvinización” signado por el enjuiciamiento a los responsables de esas “decisiones apresuradas” y un rechazo “en bloque” de todo lo relacionado con Malvinas, aun su carácter de causa justa. Lentamente, a partir de los 90, el rock nacional va a recuperar discursos personales, en los que late la vivencia de la guerra.

Y ya con el comienzo del nuevo milenio comienza a vislumbrarse la posibilidad de restituir a los dolorosos hechos vividos su carácter heroico. Esta “épica posible” se basa en el recuerdo de los héroes, anónimos o con nombre y apellido, que participaron en los combates por mar, tierra y aire, destacando especialmente el coraje de nuestros pilotos.

Ciertamente, la distancia temporal disminuye la frecuencia del tema en el rock nacional, pero el registro de al menos dos temas fechados en la proximidad de un aniversario significativo, como es el de 2012 (punto final del libro de Frías) habla de la latencia del tema, pero no de su desaparición total.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Entregaron las primeras obleas de libre estacionamiento a combatientes de Malvinas

Entregaron las primeras obleas de libre estacionamiento a combatientes de Malvinas

El general Belgrano muere pobre, rodeado de religiosos dominicos y del doctor Joseph Redhead en 1820, pintura de Tomás Ignacio del Villar (1947).

Convocatoria de Los Andes: El reloj de cadena, un cuento de Luis Alberto Rossi

Por Redacción Cultura
Libros recomendados sobre la relación entre padres e hijos.

Día del padre: seis libros recomendados sobre la relación entre padres e hijos

Por Fernando G. Toledo
la muestra cosecha de artistas inaugura en santa julia: como fue la experiencia este ano

La muestra Cosecha de Artistas inaugura en Santa Julia: cómo fue la experiencia este año

Por Redacción Cultura