"Todos tenemos un infierno": una obra de teatro sobre las heridas de la Guerra de Malvinas

La escena independiente mendocina suma una nueva propuesta de teatro que invita a mirar de frente las marcas invisibles de la guerra. " Todos tenemos un infierno ", escrita por Laura Cogni y dirigida por Laura Preziosa, se presentará este sábado 13 de junio, a las 21, en el Teatro El Taller de la Ciudad de Mendoza, con entradas generales a $15.000 en EntradaWeb.com.ar.

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Lejos de abordar el conflicto bélico desde la épica o el relato histórico tradicional, la obra propone una inmersión íntima en los territorios de la memoria, la culpa y los silencios que sobreviven mucho después de terminados los combates.

La historia comienza después de la Guerra de Malvinas, cuando dos militares argentinos coinciden en un espacio misterioso e indeterminado. Allí, en un escenario donde el tiempo parece diluirse, ambos deberán enfrentarse con recuerdos, secretos y heridas que creían definitivamente sepultados.

A medida que el pasado vuelve a irrumpir, las certezas empiezan a resquebrajarse y emerge una idea inquietante: hay batallas que no concluyen con el alto el fuego y verdades que, tarde o temprano, siempre encuentran la forma de salir a la luz.

Con una puesta que pone el foco en las emociones y en los conflictos humanos, "Todos tenemos un infierno" plantea una reflexión sobre el amor, el resentimiento, la culpa y el peso de la memoria.

El elenco está integrado por Nicolás Quintero y Exequiel Correa, mientras que el diseño escenográfico y lumínico corresponde a Maimara Bracamonte. La fotografía es de Exequiel Correa, el diseño gráfico de Julia Antoniocci Gioacchini y la producción está a cargo de Hormiguero Teatro.