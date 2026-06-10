El rock mendocino se da cita en el Teatro Tajamar con la presentación de Los Ojos de Todos

La escena del rock de la región cuyana vivirá una noche especial el próximo domingo 14 de junio a las 20. La reconocida banda mendocina Los Ojos de Todos (LODT) se presentará en el Teatro Tajamar , ubicado en Avenida San Martín 1921 de la Ciudad de Mendoza, en lo que promete ser un encuentro vibrante para los amantes de la música en vivo.

Dura casi 17 minutos, nació entre una tormenta y un viaje en auto y terminó haciendo historia en el rock

Para esta ocasión, la agrupación ofrecerá un repaso exhaustivo por las canciones más importantes de sus dos primeros discos de estudio .

Este recorrido musical permitirá al público revivir el sonido identitario que el grupo ha logrado consolidar desde su formación oficial en el año 2019.

Sin embargo, la velada no solo mirará al pasado: el concierto servirá también como la antesala oficial y presentación de adelantos de lo que será su tercer álbum de estudio , cuyo lanzamiento está proyectado para fines de este 2026.

LODT: una banda con intensa actividad

Con una trayectoria que incluye presentaciones en grandes escenarios como la Fiesta Provincial de la Cerveza, el Teatro Mendoza y el Teatro Plaza de Godoy Cruz, además de diversas giras por bares de Mendoza, San Juan y San Luis, Los Ojos de Todos ratifica su vigencia en el circuito.

Actualmente, la alineación está conformada por Gustavo "Boli" Pérez en la voz, Guillermo Ostropolsky en teclados, Carlos Dipaola en el bajo, Rudi Pérez en la batería, junto a las guitarras de César Mazziotti, Alejandro Gabari y Lucas Rodríguez.

La jornada musical se completará con la participación de Yo Mutante como banda invitada, aportando su propia propuesta artística para redondear una fecha a puro rock en pleno centro mendocino. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Entradaweb.