"Corto Circuito": la comedia que fue furor en Carlos Paz llega con dos funciones al teatro Mendoza

Protagonizada por Pedro Alfonso y Julieta Poggio, entre otros, esta comedia es uno de los fenómenos del teatro argentino. Dónde comprar las entradas.

Después de convertirse en una de las propuestas más convocantes de la temporada de verano 2026 en Villa Carlos Paz, “Corto Circuito” desembarca en Mendoza con dos funciones en el Teatro Mendoza. La obra, encabezada por Pedro Alfonso y dirigida por Diego Ramos, propone una comedia contemporánea que toma como punto de partida uno de los grandes temas de la época (la inteligencia artificial) para llevarlo al terreno de los malentendidos, las relaciones humanas y el humor absurdo.

Las funciones serán este viernes 12 y sábado 13 de junio, a las 21.30, en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad de Mendoza), con un elenco que reúne a algunas de las figuras más populares del teatro y la televisión argentina. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar.

Una comedia popular Estrenada durante la temporada estival en el Teatro del Lago de Villa Carlos Paz, “Corto Circuito” construye su historia alrededor de la inesperada irrupción de un robot con inteligencia artificial en la vida cotidiana de sus protagonistas. A partir de ese punto de partida, la obra despliega una sucesión de situaciones disparatadas, equívocos y conflictos que ponen en evidencia, siempre desde la comedia, las complejidades de los vínculos humanos frente al avance de la tecnología.

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Lejos de presentar una reflexión solemne sobre el tema, el espectáculo apuesta por un ritmo ágil y un humor apoyado en las actuaciones de un elenco integrado por Pedro Alfonso, Yayo Guridi, Viviana Saccone, Diego Ramos, Julieta Poggio y Ana Paula Buljubasich, quienes dan vida a personajes atravesados por una serie de situaciones tan inesperadas como hilarantes.