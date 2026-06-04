Comunicactores celebra sus 25 años: estrena una obra de teatro en homenaje a los periodistas mendocinos

Desde hace un cuarto de siglo, cada 7 de junio, un grupo de periodistas y locutores mendocinos abandona por unas horas la rutina de las redacciones, los estudios de radio y los sets de televisión para encontrarse en otro escenario: el teatro . Este año, el elenco Comunicactores cumple 25 años y lo celebra con el estreno de “25 años... ¿no es nada?” , una propuesta pensada para repasar la historia y homenajear a aquellos periodistas que dejaron huella.

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La nueva producción del elenco se presentará este viernes 5 de junio a las 21 en el Teatro Quintanilla, ubicado en el subsuelo de la Plaza Independencia. Además, tendrá una función especial el domingo 7 de junio a las 20, coincidiendo con el Día del Periodista . Las entradas generales tienen un valor de $15.000 y pueden adquirirse a través de EntradaWeb.

La obra está protagonizada por las periodistas Rosana Villegas, Claudia Ficarra y Gabriela Figueroa , fundadora del elenco, quien también está a cargo de la producción junto a Maximiliano Salgado. Abrumada por los preparativos del estreno, nos confiesa que, pese a que cada año que pasa dice que "será el último" con este proyecto, el entusiasmo le gana y vuelve con más energías que nunca. De hecho, recuerda con emoción cómo diario Los Andes acompañó a los Comunicactores desde su debut.

Para mantener vivo el elenco, sin dudas, ayuda también el entusiasmo de aquellos que se suman por primera vez al desafío, como es el caso de la periodista Rosana Villegas este año. La dirección está a cargo de Gabriela Garro y Martín “Tino” Neglia, quien también condujo al elenco en sus primeros pasos allá por 2001.

La propuesta de este año tiene un carácter especialmente conmemorativo. Basada en textos de dos figuras fundamentales de la cultura mendocina como el Nene Ávalos y Jorge Sosa, la obra se plantea como un homenaje a los más de cien comunicadores que integraron Comunicactores a lo largo de estos 25 años.

"Tres mujeres se juntan a estudiar un guion y van dando paso a videos alusivos, del que participan un sinnúmero de periodistas. Es decir que, en vez de entrar personajes, 'entran' videos", anticipa Figueroa sobre el guion.

Es que, a diferencia de otras temporadas, la puesta apostará a una combinación entre actuación en vivo y recursos audiovisuales. A través de proyecciones especialmente editadas, el público podrá recorrer la historia del grupo y reencontrarse con muchos de los periodistas y locutores que formaron parte de esta experiencia única en el país, como Milka Durán, Ricardo Mur, Carlitos Morón, Tita Molero, Ale Parigi y el mismo Jorge Sosa.

Periodismo y teatro: una historia nacida en 2001

Comunicactores surgió por iniciativa de Gabriela Figueroa y debutó el 7 de junio de 2001 con la obra “La muerte es un la menor... a veces”, de Ricardo Amorena. Desde entonces, el proyecto se transformó en una tradición dentro del periodismo mendocino.

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Sin formación actoral profesional, pero impulsados por la pasión y el compañerismo, decenas de trabajadores de medios gráficos, radiales y televisivos encontraron en el teatro un espacio para compartir otra faceta de su oficio. Año tras año, el grupo fue construyendo un repertorio que incluyó títulos como “De grelas y milonguitas”, “Las batallas de la palabra”, “Divinos pecadores”, “Una Vendimia Solitaria”, “Los Comunicaktores te la cantan”, “Malversaciones históricas”, “A puro cuento”, “Hasta que la vida nos separe” y “Bolilla I; Los Fenicios”, entre muchas otras producciones.

Más allá del espectáculo, Comunicactores representa una experiencia singular dentro del periodismo argentino, ya que sigue ofreciendo un espacio de encuentro donde colegas de distintos ámbitos pueden compartir una actividad artística común.