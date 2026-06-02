2 de junio de 2026 - 12:00

Cincuenta años con el tango: Susana Jerez celebra su trayectoria con un show en el teatro Quintanilla

La cantante mendocina celebrará sus cincuenta años de trayectoria este sábado 6 de junio, con un show con invitados especiales.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Cinco décadas arriba de los escenarios no se resumen en una lista de canciones. Se cuentan a través de las emociones. Con esa premisa, la cantante mendocina Susana Jerez celebrará sus 50 años de carrera con el concierto “Susana Jerez, 50 años. Una vida de canciones”, donde repasará toda su vida vinculada a la música.

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La cita será el próximo sábado 6 de junio, a las 21.30, en el Teatro Quintanilla, donde la intérprete ofrecerá una velada especial acompañada por músicos invitados y colegas. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar.

El espectáculo se propone como una celebración de la música y de una vida dedicada al arte. “Este show no es solo un concierto; es el abrazo de una vida entera dedicada a la música”, adelantó Jerez sobre una presentación en la gacetilla de prensa.

Del folclore al tango: cómo será el show

En ese camino, uno de los segmentos estará dedicado al folclore, un regreso a las raíces de la artista y a los primeros pasos que dio junto a su madre, Dorita Jerez, quien despertó en ella el amor por la música. Luego llegará un recorrido por la canción romántica, las baladas, el bolero, el jazz y la comedia musical, géneros que consolidaron una trayectoria caracterizada por la versatilidad.

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Naturalmente, el tango tendrá un lugar central. El género que se convirtió en una de sus principales cartas de presentación dentro y fuera del país volverá a ocupar el escenario en una selección de obras que reflejan su estrecha relación con la música ciudadana.

La cantante estará acompañada por un destacado cuarteto de músicos mendocinos integrado por Diego Ferreira, responsable de la dirección musical y la guitarra, Mariano Colombo en teclados, Sebastián Pérez en contrabajo y Walter Anselmi en bandoneón. La presentación de la noche estará a cargo de Lila Levinson.

Además, el concierto contará con la participación de numerosos artistas invitados, entre ellos Cecilia Palacio, Majo Gutiérrez, Johnatan Gómez, Ramiro Ojeda, Marta Morel, Gonzalo Cano, Claudia Putalivo, Gabriel Mendoza, Varón Álvarez y Fabiana Cacace, quienes compartirán distintos momentos de una noche atravesada por la memoria y la celebración.

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