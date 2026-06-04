Los fans de Coldplay tienen una cita obligada: Lightplay dará un gran show tributo en el teatro Plaza

La banda tributo a Coldplay vuelve a Mendoza para dar este viernes un show en el teatro Plaza de Godoy Cruz. Dónde comprar las entradas.

La música, las luces y la estética que convirtieron a Coldplay en uno de los fenómenos más importantes de la música actual volverán a tomar forma sobre un escenario mendocino. Este 5 de junio, Lightplay, una banda tributo al mítico grupo británico, presentará una puesta renovada que promete una experiencia inmersiva para los fanáticos. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de EntradaWeb y en la boletería.

La cita será a las 21 en el Teatro Plaza de Godoy Cruz, donde el grupo presentará un espectáculo actualizado como parte de su nueva gira nacional. Luego de una exitosa serie de presentaciones durante 2025, la banda vuelve a Mendoza impulsada por la respuesta del público y con una producción que busca reproducir la esencia visual y sonora de los shows de Coldplay.

image Coldplay en el teatro Plaza La propuesta combina un repertorio integrado por los mayores éxitos de la agrupación liderada por Chris Martin con una puesta audiovisual especialmente diseñada para recrear el clima de sus conciertos. Efectos lumínicos, proyecciones y recursos escénicos acompañan una interpretación que apunta a capturar la energía y la emotividad características de la banda británica.

Desde su formación en 2022 en la provincia de San Luis, Lightplay se ha consolidado como una de las experiencias homenaje a Coldplay más reconocidas del país. El proyecto está integrado por Federico Acosta en voz, Gonzalo Vieira en guitarra, Matías Braeckman en bajo y Fernando Gil Betancourt en batería.