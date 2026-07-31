Un periodista británico pidió castigar a Enzo Fernández por la bandera de Malvinas: "Golpearemos donde duele"

El periodista británico Henry Winter reavivó la polémica tras el partido de Argentina contra Inglaterra y reclamó un castigo "sustancial" a la Scaloneta, luego de la exposición de la bandera que afirmaba la soberanía argentina sobre Malvinas.

Conflicto: La UEFA amenaza con boicotear a la FIFA y los Mundiales si avanza el plan de Gianni Infantino

La FIFA abrió un expediente contra la Selección por la bandera de Malvinas y los incidentes en la final

Durante una entrevista con el polémico periodista Piers Morgan, el comunicador apuntó contra Enzo Fernández , quien juega como centrocampista en el Chelsea F. C. de la Premier League, y opinó que el Gobierno británico debería imponerle una sanción económica.

"Si yo fuera el gobierno del Reino Unido diría : Enzo Fernández actualmente es contribuyente del Reino Unido. Probablemente paga más de 2 millones de libras al año. Ahora vamos a destinar ese dinero para la defensa de las Malvinas. Se lo daremos a ellos para que vean cómo lo quieren gastar", apuntó Winter.

Además, el periodista cuestionó la implementación de una sanción económica contra la Selección argentina , afirmando que no sería eficiente. "Una multa, cuando un país va a ganar probablemente más de 30 millones de libras (34 millones de euros) solo en premios... probablemente los argentinos ganaron incluso más que eso llegando a la final. Una multa no tiene ningún sentido ”.

Asimismo, el periodista señaló que la FIFA podría tomar "medidas energéticas contra el comportamiento argentino" y propuso una sanción durante el próximo Mundial 2030.

“Creo que si la FIFA realmente quisiera tomar medidas enérgicas contra el comportamiento argentino, diría: Lo siento, realmente los vamos a golpear donde duele, y es que ustedes son un país tan orgulloso, tan apasionado por el fútbol, y les vamos a quitar uno de los partidos del centenario":

Expediente de la FIFA contra la AFA

El pasado 29 de julio, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) abrió un expediente disciplinario contra la Asociación de Fútbol Argentino ( AFA) por los hechos ocurridos tras la final del Mundial 2026 frente a España, donde se produjeron disturbios y encontronazos entre los jugadores.

Uno de los hechos que motivó la apertura del sumario fue la bandera que tenía el mensaje de “Las Malvinas son Argentinas”. Al ser expuesta por los jugadores argentinos tras el histórico partido contra Inglaterra, ratificaron que eso podría constituir una manifestación política prohibida por el reglamento de la FIFA.

De acuerdo al comunicado difundido, la AFA podría haber infringido distintos artículos del Código Disciplinario. Los cargos incluyen el uso de un evento deportivo para manifestaciones ajenas al fútbol, conductas inapropiadas, actos discriminatorios, agresiones racistas y fallas en materia de orden y seguridad.