Jongkuch Mach, el gigante de 18 años que sorprende al básquet mundial y apunta a la NBA

Con apenas 18 años, Jongkuch Mach se convirtió en una de las mayores promesas del básquet internacional. El australiano, que mide 2,29 metros, despertó el interés de varias universidades de Estados Unidos y ya aparece en el radar de los especialistas como un posible futuro jugador de la NBA.

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Si bien hoy es considerado un talento excepcional, comenzó a practicar básquet recién a los 14 años , cuando ya alcanzaba 1,93 metros de altura. Antes de eso jugaba al fútbol y nunca había formado parte de un equipo de manera oficial.

En pocos años, su crecimiento fue tan acelerado que pasó a integrar uno de los programas de desarrollo más importante de Australia.

Mach nació en Perth, pero sus raíces están en Sudán del Sur. Sus padres pertenecen a la etnia Dinka, reconocida por registrar una de las estaturas promedio más altas del mundo. La familia emigró primero a Kenia y luego se instaló en Australia, donde nació el joven.

La altura también forma parte de su historia familiar. Su padre mide 2,03 metros y su abuelo alcanzaba los 2,13 . Esa genética llamó la atención desde muy pequeño, pero recién en la adolescencia descubrió que podía aprovecharla dentro de una cancha de básquet.

Su rápida evolución despertó el interés de varias universidades estadounidenses, entre ellas Louisiana State, Colorado y Santa Clara.

Sin embargo, decidió continuar su formación en el Centro de Excelencia del Instituto Australiano del Deporte, en Canberra, donde entrena cinco días por semana y compite en la segunda división del país frente a jugadores con mator experiencia.

Uno de los primeros entrenadores que trabajó con él fue Robbie McKinlay, quien también participó en el desarrollo de figuras mundiales como Josh Giddey. El técnico destacó tanto sus condiciones físicas como su compromiso con el entrenamiento y aseguró que nunca había visto a una persona tan alta.

Mentalidad de Mach: superar obstáculos para llegar a la NBA

Otro de los desafíos de Mach fue fortalecer su físico. En el último año aumentó 18 kilos gracias a un plan de alimentación y entrenamiento de fuerza. Pasó de pesar 73 a 91 kilos, una transformación clave para competir al máximo nivel.

Actualmente continúa sumando ofertas para dar el salto al básquet universitario estadounidense. Según su entrenador Solomon Dech, varias instituciones siguen de cerca su evolución. Mientras tanto, el joven tiene claro cuál es su gran objetivo: llegar a la NBA.

Su referente es el francés Victor Wembanyama, figura de los San Antonio Spurs. Mach suele seguir sus partidos y hasta bromeó con la diferencia de altura entre ambos: aseguró que él es un poco más alto y que, si alguna vez compartieran equipo, serían "imparables".