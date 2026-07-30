Lejos de las canchas y de Argentina, Manu Ginóbili está enfocado en su exitoso rol como empresario

Emanuel Ginóbili combina su rol en los Spurs con inversiones en tecnología, deporte y bienes raíces, en una segunda carrera tan activa como la primera.

Manu Ginóbili también forma parte de distintos proyectos solidarios, una faceta que refleja su compromiso con iniciativas sociales más allá del ámbito deportivo.

Durante 23 temporadas, Manu Ginóbili construyó una trayectoria que lo convirtió en uno de los basquetbolistas argentinos más importantes de la historia y en una figura de reconocimiento mundial. Sin embargo, en 2018, a los 41 años, decidió retirarse del deporte profesional y arrancó una etapa completamente distinta, desarrollando un perfil empresarial.

Emanuel Ginóbili nació el 28 de julio de 1977 en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, una ciudad con una fuerte tradición basquetbolística. Desde muy joven se vinculó con este deporte en el club local, antes de iniciar un camino que lo llevaría a convertirse en una de las máximas figuras argentinas a nivel internacional, con equipos en Argentina, Italia y Estados Unidos, títulos nacionales e internacionales y una huella imborrable en cada competencia que disputó. Hoy habita en proyectos vinculados a las inversiones, la tecnología y el mundo de los negocios.

Además empezó a explorar nuevas pasiones vinculadas al ocio como: ciclismo, béisbol y tenis a su rutina diaria. WEB El regreso a los Spurs, pero desde otro rol Uno de sus primeros pasos después del retiro fue convertirse en representante de jugadores y cazatalentos. En septiembre de 2021, tres años después de retirarse como jugador, se sumó oficialmente al staff de San Antonio Spurs como asesor especial de operaciones de básquetbol.

En esa función, acompaña el crecimiento de las jóvenes promesas de la organización y aporta su experiencia para potenciar tanto sus habilidades dentro de la cancha como su formación profesional y personal, con un rol centrado en el desarrollo de jugadores tanto dentro como fuera de la duela. Si bien vive alejado geográficamente de Argentina, no pierde el lazo con su origen. WEB El inversor ángel detrás de startups tecnológicas latinoamericanas Después de dejar el básquet profesional, Ginóbili se volcó de lleno al mundo de las inversiones. A través de Newtopia VC, una firma de capital de riesgo a la que se sumó como mentor e inversor, participa en un fondo enfocado en startups tecnológicas de América Latina.