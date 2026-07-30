Lejos de las canchas y de Argentina, Manu Ginóbili está enfocado en su exitoso rol como empresario

Durante 23 temporadas, Manu Ginóbili construyó una trayectoria que lo convirtió en uno de los basquetbolistas argentinos más importantes de la historia y en una figura de reconocimiento mundial. Sin embargo, en 2018, a los 41 años, decidió retirarse del deporte profesional y arrancó una etapa completamente distinta, desarrollando un perfil empresarial.
Emanuel Ginóbili nació el 28 de julio de 1977 en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, una ciudad con una fuerte tradición basquetbolística. Desde muy joven se vinculó con este deporte en el club local, antes de iniciar un camino que lo llevaría a convertirse en una de las máximas figuras argentinas a nivel internacional, con equipos en Argentina, Italia y Estados Unidos, títulos nacionales e internacionales y una huella imborrable en cada competencia que disputó. Hoy habita en proyectos vinculados a las inversiones, la tecnología y el mundo de los negocios.
Además empezó a explorar nuevas pasiones vinculadas al ocio como: ciclismo, béisbol y tenis a su rutina diaria.
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El regreso a los Spurs, pero desde otro rol
Uno de sus primeros pasos después del retiro fue convertirse en representante de jugadores y cazatalentos. En septiembre de 2021, tres años después de retirarse como jugador, se sumó oficialmente al staff de San Antonio Spurs como asesor especial de operaciones de básquetbol.
- En esa función, acompaña el crecimiento de las jóvenes promesas de la organización y aporta su experiencia para potenciar tanto sus habilidades dentro de la cancha como su formación profesional y personal, con un rol centrado en el desarrollo de jugadores tanto dentro como fuera de la duela.
Si bien vive alejado geográficamente de Argentina, no pierde el lazo con su origen.
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El inversor ángel detrás de startups tecnológicas latinoamericanas
Después de dejar el básquet profesional, Ginóbili se volcó de lleno al mundo de las inversiones. A través de Newtopia VC, una firma de capital de riesgo a la que se sumó como mentor e inversor, participa en un fondo enfocado en startups tecnológicas de América Latina.
- Su actividad como inversor ángel individual ya suma al menos ocho inversiones documentadas, con una salida exitosa de portafolio incluida, entre ellas su participación en la ronda semilla de NUQLEA a comienzos de 2024, junto a otros inversores como Foundamental y Matias Woloski.
Deporte, entretenimiento y bienes raíces
- Ginóbili también invirtió en proyectos vinculados directamente al deporte, más allá del básquet. Es inversor del equipo de béisbol de ligas menores San Antonio Missions y también respalda un nuevo centro de alto rendimiento deportivo en el sur de Florida, un proyecto descripto como un desarrollo de próxima generación en deporte, educación y comunidad, ubicado en Homestead.
- En el plano inmobiliario, invirtió en bienes raíces particularmente en su ciudad natal, Bahía Blanca, además de mostrar interés sostenido en el sector de la hotelería y el marketing deportivo.
- Su nombre se volvió una marca reconocida y eso también le abrió las puertas al mundo publicitario, donde se convirtió en embajador de distintas firmas, incluyendo marcas como Nike y Gatorade durante distintas etapas de su carrera y posretiro.
Con el Salón de la Fama, cuatro anillos de campeón de la NBA y el reconocimiento como una de las figuras más respetadas del básquet mundial, Emanuel Ginóbili construyó una segunda carrera tan activa como la primera.