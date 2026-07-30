Rosalía llegó a la Argentina con un fuerte operativo de seguridad en medio de la polémica

Rosalía aterrizó este jueves en Argentina para presentarse en los cuatro shows que brindará en el Movistar Arena como parte de su gira LUX Tour. En medio de la polémica por sus posteos en redes sociales en contra del país, la artista llegó con un amplio operativo de seguridad.

En plena controversia, desde Airbag salieron a bancar a Rosalía: "Es una sobrerreacción"

Según señaló el medio Clarín, la artista aterrizó cerca de las 2:30 de la mañana en un vuelo privado directo desde Chile a la terminal exclusiva FBO de Ezeiza. El avión debía aterrizar en el aeropuerto de San Fernando , pero al no realizarse servicios en horario nocturno, el aterrizaje se realizó en Ezeiza.

El vuelo se realizó en un avión privado con capacidad para entre 15 y 20 pasajeros, aunque se conoció que sólo solo viajaron seis personas , incluyendo a la pareja de Rosalía, la modelo francesa Loli Bahía .

Una vez que la artista llegó a Ezeiza, el despliegue continuó con varios vehículos destinados a su equipo, la custodia y el equipaje . La cantante fue acompañada por decenas de custodios en motos policiales hasta el exclusivo hotel Four Seasons de Buenos Aires.

En las imágenes difundidas por redes sociales, se vio a la cantante llegando al aeropuerto , junto con miembros de su equipo de seguridad. La española fue vista con un look negro con capucha que cubría gran parte de su cabello.

Fans de Rosalía vendieron sus entradas tras la polémica

La cantante española Rosalía quedó en el centro de la polémica en los últimos días tras compartir un posteo en contra de la Selección argentina tras el triunfo de España en la final de la Copa del Mundo. La publicación generó repudio en miles de usuarios en redes sociales, incluidos fanáticos argentinos.

La cantante compartió un video de la ex actriz de contenido para adultos, Mia Khalifa donde aparece bailando la canción de Rosalía "La Perla" acompañado de la siguiente frase: "Así suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas", haciendo alusión despectiva a la derrota de la Scaloneta.

Tras la controversia, la artista eliminó el posteo y pidió disculpas públicas, pero la situación no quedó olvidada. Muchos fanáticos argentinos decidieron vender las entradas que habían adquirido para los próximos show de la artista en el Movistar Arena.

La polémica se intensificó luego de que los usuarios denunciaran que DF Entertainment, empresa organizadora de los recitales, no respondía a sus consultas para la devolución de las entradas.