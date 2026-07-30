Jared Leto habló sobre las acusaciones de abuso sexual en su contra y aseguró que "son absolutamente falsas"

En los últimos días, el actor y cantante estadounidense , Jared Leto, quedó envuelto en una polémica por serias acusaciones en su contra por abuso sexual a menores. El actor de 54 rompió el silencio y se refirió al hecho.

Un documental difundido recientemente por la BBC muestra el testimonio de cuatro mujeres , quienes lo acusaron de haber incurrido en conductas sexuales delictivas y abusos cuando ellas eran adolescentes. Al respecto, Leto envió un comunicado a la prensa y negó las acusaciones.

Los relatos expuestos en la producción audiovisual "Jared Leto: el oscuro secreto de Hollywood" detallan episodios de extrema gravedad.

Una de las víctimas afirmó haber sido agredida sexualmente en el baño de un motel cuando apenas tenía 17 años .

En un testimonio similar, otra de las mujeres declaró que la estrella de Hollywood y vocalista de 30 Seconds to Mars la amenazó con una agresión sexual cuando tenía 19 años, en una situación donde, de forma inesperada, quedó a solas con él en una habitación de hotel.

Fuertes acusaciones contra Jared Leto

Una tercera mujer describió haber mantenido relaciones sexuales con el artista cuando tenía 17 años en el estado de California, un hecho que se clasificaría penalmente como "violación estatutaria", debido a que la edad de consentimiento en dicha jurisdicción es de 18 años.

La cuarta denunciante expuso haber sido víctima de manipulación emocional y abuso de poder por parte de la celebridad. La joven señaló que Leto aprovechó su estatus para realizarle repetidas llamadas telefónicas con contenido sexual explícito cuando ella tenía 16 años, sugiriéndole en al menos una oportunidad tener relaciones sexuales.

A estas denuncias principales se suman los testimonios de otras cuatro mujeres que afirmaron haber recibido llamadas telefónicas extrañas y de contenido sexual explícito por parte del músico cuando eran más jóvenes.