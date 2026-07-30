BTS criticó a los Grammy: cuál es el origen del conflicto menos pensado del pop

Cuando todo indicaba que 2027 podía ser el año en que BTS finalmente conquistara un premio Grammy , la banda surcoreana tomó una decisión que sacudió a la industria musical. Los siete integrantes anunciaron que no presentarán su música para ser considerada en la próxima edición de los galardones , en desacuerdo con la creación de una categoría específica para el pop asiático.

Los Kjarkas preparan un gran show en el Arena Maipú: un histórico integrante se despedirá de los escenarios

La leyenda de los Rolling Stones llega al país: Ronnie Wood dará un show y ya se pueden comprar las entradas

La noticia llega apenas unos meses después del lanzamiento de "Arirang", el quinto álbum de estudio del grupo, y en medio del exitoso regreso de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook a los escenarios tras completar sus compromisos militares.

Los siete miembros publicaron exactamente el mismo comunicado en sus cuentas personales de Instagram para explicar los motivos de la decisión.

"Decidimos no presentar nuestra música para la consideración de los Grammy este año. Esperamos que nuestra música pueda ser escuchada y amada por lo que es, en lugar de ser dividida por región o idioma. Agradecemos a ARMY y a todos los que siempre estuvieron a nuestro lado", expresaron.

El comunicado deja en evidencia el desacuerdo del grupo con el rumbo adoptado por la Academia de Grabación, que recientemente anunció la incorporación de una nueva categoría: Mejor Interpretación de Pop Asiático , que debutará en la ceremonia prevista para el 7 de febrero de 2027.

El origen del conflicto de BTS con los Grammy

Según explicó la Academia, la nueva distinción busca reconocer interpretaciones de música pop asiática provenientes o ampliamente identificadas con industrias como el K-pop, el J-pop o el C-pop, interpretadas en uno o más idiomas asiáticos.

Sin embargo, BTS considera que esa segmentación supone una forma de diferenciar a los artistas por su origen geográfico o por el idioma en el que cantan, en lugar de evaluarlos bajo los mismos criterios que al resto de los músicos del circuito internacional.

El debate no tardó en instalarse dentro de la industria. Mientras artistas británicos, australianos o europeos compiten históricamente en las categorías generales junto a los estadounidenses, las divisiones regionales de los Grammy se concentraban hasta ahora principalmente en géneros como la Música Latina o la Música Africana.

La postura resulta especialmente significativa porque BTS mantiene desde hace años un estrecho vínculo con la Academia de Grabación.

El grupo fue nominado en varias oportunidades, entre ellas en las categorías de Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo y Mejor Video Musical, aunque nunca logró quedarse con el premio. Desde 2019, además, los siete integrantes forman parte de la Academia como miembros con derecho a voto.

La decisión de no presentar "Arirang" implica, en los hechos, renunciar voluntariamente a competir en una edición donde muchos especialistas consideraban que tenían una de sus mejores oportunidades de obtener el reconocimiento.

El anuncio llega mientras BTS atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera reciente. Hace apenas unos días, el grupo protagonizó uno de los espectáculos más comentados del año al participar del histórico primer show de entretiempo de una final de la Copa del Mundo.

Durante once minutos, compartieron escenario con Madonna, Shakira y Justin Bieber en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde interpretaron "Dynamite" ante millones de espectadores de todo el planeta.