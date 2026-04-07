7 de abril de 2026 - 09:56

Link de entradas para BTS en Argentina: precios y cómo acceder a la Army Membership

Con amplia expectativa de los fans, el grupo de K-pop estará en el Estadio Único de La Plata los días 23 y 24 de octubre de 2026.

Entradas para BTS en el Estadio Único de La Plata

Entradas para BTS en el Estadio Único de La Plata

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Precios y ubicaciones de BTS en el Estadio Único de La Plata

Precios y ubicaciones de BTS en el Estadio Único de La Plata

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Entradas para BTS en el Estadio Único de La Plata

Entradas para BTS en el Estadio Único de La Plata

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Ya están a la venta las entradas para los recitales de BTS, el grupo de K-Pop que debutará en la Argentina el 23 y 24 de octubre en el Estadio Único de La Plata, bajo producción de DF Entertainment.

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Enlace para comprar entradas de BTS en Argentina 2026

All Access, la ticketera web oficial, informó que habrá dos filas virtuales, una correspondiente a cada fecha de BTS en La Plata.

Preventa ARMY MEMBERSHIP: a partir del martes 7 de abril a las 10 de la mañana.

Venta General: a partir del viernes 10 de abril a las 10 de la mañana.

Precios de entradas para BTS en La Plata, según ubicación

  • Cabecera Norte y Sur: $225.000 + 15% SC (cargo por servicio)
  • Campo: $355.000 + 15% SC
  • Platea A y B: $390.000 + 15% SC
  • Platea Preferencial A y B: $425.000 + 15% SC
Precios y ubicaciones de BTS en el Estadio Único de La Plata
Precios y ubicaciones de BTS en el Estadio Único de La Plata

Precios y ubicaciones de BTS en el Estadio Único de La Plata

Cuánto cuesta el VIP de BTS en La Plata

El precio del paquete especial VIP que incluye la prueba de sonido de los recitales es el Soundcheck Experience, que cuesta $1.560.000.

Incluye:

  • Una entrada general (campo)
  • Acceso a la prueba de sonido previa al show de BTS
  • Artículo de regalo exclusivo
  • Credencial con lanyard
  • Acceso anticipado a compra de merchandising antes del show
  • Ingreso anticipado al estadio
  • Check-in exclusivo y staff dedicado en el evento

Cómo comprar la ARMY membership

  • Ingresá a la app de Weverse y loguearse con su cuenta.
  • Entrá a Shop - BTS - Seleccionar GLOBAL MEMBERSHIP.
  • Para cambiar la moneda, apretá donde dice Currency. Ponerlo en Wones hace el precio más accesible. También puede hacerse en dólares.
  • Volvé al segundo punto y seleccioná ARMY MEMBERSHIP y Purchase (comprar).
  • Agregá tus datos personales
  • Pagá
  • Un mail será enviado anunciando la compra efectiva
Embed - BTS () ‘SWIM’ Official MV

Un momento histórico para BTS y su fandom

La gira 2026 de BTS marca un punto de inflexión en la historia del grupo surcoreano. Por el servicio militar obligatorio y el impacto de la pandemia, BTS no realizaba giras internacionales fuera de Corea del Sur y Estados Unidos desde 2018.

Su último tour global dejó números récord, con una recaudación cercana a los 246 millones de dólares y el hito de convertirse en el primer grupo coreano en encabezar un concierto en el estadio de Wembley.

Primera vez: BTS llega con su tour a Argentina en 2026
Primera vez: BTS llega con su tour a Argentina en 2026

Primera vez: BTS llega con su tour a Argentina en 2026

De acuerdo con proyecciones de Billboard, el regreso a los escenarios podría superar los 1.000 millones de dólares en ingresos totales, contemplando venta de entradas, merchandising, licencias, álbumes y reproducciones en plataformas de streaming. Por escala, despliegue y proyección económica, el tour ya se perfila como uno de los más grandes del año.

Integrado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, BTS se consolidó desde su debut en 2013 como el artista más vendedor en la historia de Corea del Sur, con más de 30 millones de copias comercializadas según Circle Chart. Canciones como “MIC Drop”, “DNA”, “IDOL”, “Dynamite”, “Life Goes On” y “Butter” transformaron al grupo en un fenómeno cultural global que trasciende el K-pop.

La gira coincide, además, con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, "Arirang", un éxito en las plataformas de streaming.

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