Link de entradas para BTS en Argentina: precios y cómo acceder a la Army Membership

Ya están a la venta las entradas para los recitales de BTS , el grupo de K-Pop que debutará en la Argentina el 23 y 24 de octubre en el Estadio Único de La Plata , bajo producción de DF Entertainment.

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All Access, la ticketera web oficial, informó que habrá dos filas virtuales , una correspondiente a cada fecha de BTS en La Plata.

Preventa ARMY MEMBERSHIP : a partir del martes 7 de abril a las 10 de la mañana.

Venta General: a partir del viernes 10 de abril a las 10 de la mañana.

El precio del paquete especial VIP que incluye la prueba de sonido de los recitales es el Soundcheck Experience, que cuesta $1.560.000 .

Precios y ubicaciones de BTS en el Estadio Único de La Plata

Precios y ubicaciones de BTS en el Estadio Único de La Plata

Incluye:

Una entrada general (campo)

Acceso a la prueba de sonido previa al show de BTS

Artículo de regalo exclusivo

Credencial con lanyard

Acceso anticipado a compra de merchandising antes del show

Ingreso anticipado al estadio

Check-in exclusivo y staff dedicado en el evento

Cómo comprar la ARMY membership

Ingresá a la app de Weverse y loguearse con su cuenta.

Entrá a Shop - BTS - Seleccionar GLOBAL MEMBERSHIP.

Para cambiar la moneda, apretá donde dice Currency. Ponerlo en Wones hace el precio más accesible. También puede hacerse en dólares.

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Un momento histórico para BTS y su fandom

La gira 2026 de BTS marca un punto de inflexión en la historia del grupo surcoreano. Por el servicio militar obligatorio y el impacto de la pandemia, BTS no realizaba giras internacionales fuera de Corea del Sur y Estados Unidos desde 2018.

Su último tour global dejó números récord, con una recaudación cercana a los 246 millones de dólares y el hito de convertirse en el primer grupo coreano en encabezar un concierto en el estadio de Wembley.

Primera vez: BTS llega con su tour a Argentina en 2026 Primera vez: BTS llega con su tour a Argentina en 2026 Wikimedia Commons

De acuerdo con proyecciones de Billboard, el regreso a los escenarios podría superar los 1.000 millones de dólares en ingresos totales, contemplando venta de entradas, merchandising, licencias, álbumes y reproducciones en plataformas de streaming. Por escala, despliegue y proyección económica, el tour ya se perfila como uno de los más grandes del año.

Integrado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, BTS se consolidó desde su debut en 2013 como el artista más vendedor en la historia de Corea del Sur, con más de 30 millones de copias comercializadas según Circle Chart. Canciones como “MIC Drop”, “DNA”, “IDOL”, “Dynamite”, “Life Goes On” y “Butter” transformaron al grupo en un fenómeno cultural global que trasciende el K-pop.

La gira coincide, además, con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, "Arirang", un éxito en las plataformas de streaming.