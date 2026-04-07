Link de entradas para BTS en Argentina: precios y cómo acceder a la Army Membership

Ya están a la venta las entradas para los recitales de BTS, el grupo de K-Pop que debutará en la Argentina el 23 y 24 de octubre en el Estadio Único de La Plata, bajo producción de DF Entertainment.
Con amplia expectativa de los fans, el grupo de K-pop estará en el Estadio Único de La Plata los días 23 y 24 de octubre de 2026.
Ya están a la venta las entradas para los recitales de BTS, el grupo de K-Pop que debutará en la Argentina el 23 y 24 de octubre en el Estadio Único de La Plata, bajo producción de DF Entertainment.
All Access, la ticketera web oficial, informó que habrá dos filas virtuales, una correspondiente a cada fecha de BTS en La Plata.
Preventa ARMY MEMBERSHIP: a partir del martes 7 de abril a las 10 de la mañana.
Venta General: a partir del viernes 10 de abril a las 10 de la mañana.
El precio del paquete especial VIP que incluye la prueba de sonido de los recitales es el Soundcheck Experience, que cuesta $1.560.000.
Incluye:
La gira 2026 de BTS marca un punto de inflexión en la historia del grupo surcoreano. Por el servicio militar obligatorio y el impacto de la pandemia, BTS no realizaba giras internacionales fuera de Corea del Sur y Estados Unidos desde 2018.
Su último tour global dejó números récord, con una recaudación cercana a los 246 millones de dólares y el hito de convertirse en el primer grupo coreano en encabezar un concierto en el estadio de Wembley.
De acuerdo con proyecciones de Billboard, el regreso a los escenarios podría superar los 1.000 millones de dólares en ingresos totales, contemplando venta de entradas, merchandising, licencias, álbumes y reproducciones en plataformas de streaming. Por escala, despliegue y proyección económica, el tour ya se perfila como uno de los más grandes del año.
Integrado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, BTS se consolidó desde su debut en 2013 como el artista más vendedor en la historia de Corea del Sur, con más de 30 millones de copias comercializadas según Circle Chart. Canciones como “MIC Drop”, “DNA”, “IDOL”, “Dynamite”, “Life Goes On” y “Butter” transformaron al grupo en un fenómeno cultural global que trasciende el K-pop.
La gira coincide, además, con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, "Arirang", un éxito en las plataformas de streaming.