BTS en Argentina 2026: el cambio que complica los shows, demoras y dudas sobre el estadio

El regreso de BTS a los escenarios dejó de ser un sueño y empezó a jugar en el terreno de la realidad. Es que la banda de K-pop confirmó una gira mundial en la que incluyó a la Argentina por primera vez. Sin embargo, a varios días del anuncio oficial, persisten interrogantes clave: el estadio elegido en Buenos Aires , una señal contradictoria de la productora local y una espera prolongada para la venta de entradas.

BTS en Argentina 2026: sorpresa por precios de las entradas, fechas y datos claves del tour

Buenos Aires figura en el calendario con dos conciertos programados para el 23 y 24 de octubre de 2026. Ambos shows incluirán un escenario de 360 grados , un formato de gran escala que anticipa un despliegue técnico poco habitual y que remite al montaje que U2 popularizó en estadios durante la década pasada.

En el plano local, la producción está a cargo de DF Entertainment , la empresa que en los últimos años gestionó en el estadio de River recitales de Taylor Swift, Dua Lipa y Paul McCartney. Por capacidad y experiencia, el Más Monumental aparece como la opción natural.

No obstante, el escenario de Núñez atraviesa en 2026 un proceso de obras de ampliación y techado, además de su calendario deportivo, factores que podrían interferir con la concreción de los shows de BTS en las fechas anunciadas.

En ese contexto, volvió a circular una alternativa conocida: el Estadio Único de La Plata, justamente donde U2 presentó su histórico show 360° en 2011 . Por ahora, no existe confirmación oficial sobre ninguna de las dos sedes.

Señales y cambios para BTS en Argentina: borraron un tuit y la venta de entradas se demora

Las dudas crecieron en las redes sociales y en los chats de los fanáticos de BTS luego de que DF Entertainment eliminara de la red social X un posteo propio en el que anunciaba la llegada de BTS a la Argentina. La productora mantuvo únicamente un retuit del anuncio global difundido por BigHit Music en inglés, un gesto que en el sector se leyó como una señal de cautela mientras se definen cuestiones logísticas sensibles.

DF Entertainment borró el tuit sobre BTS en Argentina y dejó solamente un RT de BigMusic Hit DF Entertainment borró el tuit sobre BTS en Argentina y dejó solamente un RT de BigMusic Hit X

En cuanto a la venta de entradas para BTS, el panorama también presenta demoras. Para Estados Unidos, México y Canadá ya se informó que la preventa para miembros del ARMY Club será el 22 y 23 de enero, con venta general el 24.

En Argentina, en cambio, no hay fechas oficiales. Según información publicada por el portal Culto del diario chileno La Tercera, en países de la región como Chile la venta recién comenzaría en marzo, lo que sugiere un cronograma similar para Buenos Aires.

BTS World Tour: escenario 360° BTS World Tour: escenario 360°

Sobre los precios de los tickets, como referencia inicial, los valores publicados en Ticketmaster para los shows de BTS en Goyang, Corea del Sur, se ubican entre 135 y 178 dólares, según el sector.

BTS va por el récord de los tours en 2026

Más allá de la incertidumbre en Argentina, la gira 2026 marca un punto de inflexión en la historia del grupo surcoreano. Por el servicio militar obligatorio y el impacto de la pandemia, BTS no realizaba giras internacionales fuera de Corea del Sur y Estados Unidos desde 2018.

Su último tour global dejó números récord, con una recaudación cercana a los 246 millones de dólares y el hito de convertirse en el primer grupo coreano en encabezar un concierto en el estadio de Wembley.

De acuerdo con proyecciones de Billboard, el regreso a los escenarios podría superar los 1.000 millones de dólares en ingresos totales, contemplando venta de entradas, merchandising, licencias, álbumes y reproducciones en plataformas de streaming. Por escala, despliegue y proyección económica, el tour ya se perfila como uno de los más grandes del año.

BTS llega por primera vez a Argentina en 2026 BTS llega por primera vez a Argentina en 2026 Web

Integrado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, BTS se consolidó desde su debut en 2013 como el artista más vendedor en la historia de Corea del Sur, con más de 30 millones de copias comercializadas según Circle Chart. Canciones como “MIC Drop”, “DNA”, “IDOL”, “Dynamite”, “Life Goes On” y “Butter” transformaron al grupo en un fenómeno cultural global que trasciende el K-pop.

La confirmación de la gira coincide, además, con un momento clave en su agenda artística. El 20 de marzo, BTS lanzará su quinto álbum de estudio, titulado de manera provisoria BTS The 5th Album, con 14 canciones inéditas.