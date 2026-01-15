"Me bajó un poco la presión": Nazarena Vélez se sinceró sobre su reacción al noviazgo de su hijo

El Chyno Agostini blanqueó su romance con Katia “La Tana” Fenocchio, ex participante de Gran Hermano, y Nazarena reveló cómo se enteró.

Nazarena Vélez volvió a mostrar su costado más sincero y descontracturado al referirse al reciente noviazgo de su hijo mayor, el Chyno Agostini, con Katia “La Tana” Fenocchio, ex participante de Gran Hermano. La actriz habló del tema con humor, sorpresa y una cuota de honestidad que rápidamente conectó con el público, al reconocer que la noticia la tomó completamente desprevenida.

El romance se hizo público a través de una transmisión en redes sociales en la que el Chyno y la ex Gran Hermano confirmaron la relación con gestos de complicidad y un beso que selló el blanqueo.

La escena se viralizó en cuestión de minutos y generó revuelo no solo por lo inesperado del vínculo, sino también por la diferencia de edad entre ambos, ya que ella es nueve años mayor. Nazarena se enteró casi en simultáneo con el resto de los usuarios y no ocultó su reacción. “Me bajó un poco la presión”, confesó entre risas.

Embed Nazarena Vélez habló del nuevo romance de su hijo Durante su participación en el programa de streaming Bondi, conducido por Ángel de Brito, la actriz explicó que el impacto fue mayor porque horas antes había hablado con su hijo sin sospechar nada.

“Habíamos hablado la noche anterior. Me dijo que venía para Carlos Paz, después me avisó que se atrasaba por unos ensayos. Yo no sabía nada de todo esto”, relató, dando cuenta del desconcierto que le generó la exposición repentina del romance.