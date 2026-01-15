"Me bajó un poco la presión": Nazarena Vélez se sinceró sobre su reacción al noviazgo de su hijo

El romance se hizo público a través de una transmisión en redes sociales en la que el Chyno y la ex Gran Hermano confirmaron la relación con gestos de complicidad y un beso que selló el blanqueo.
La escena se viralizó en cuestión de minutos y generó revuelo no solo por lo inesperado del vínculo, sino también por la diferencia de edad entre ambos, ya que ella es nueve años mayor. Nazarena se enteró casi en simultáneo con el resto de los usuarios y no ocultó su reacción. “Me bajó un poco la presión”, confesó entre risas.
Nazarena Vélez habló del nuevo romance de su hijo
Durante su participación en el programa de streaming Bondi, conducido por Ángel de Brito, la actriz explicó que el impacto fue mayor porque horas antes había hablado con su hijo sin sospechar nada.
“Habíamos hablado la noche anterior. Me dijo que venía para Carlos Paz, después me avisó que se atrasaba por unos ensayos. Yo no sabía nada de todo esto”, relató, dando cuenta del desconcierto que le generó la exposición repentina del romance.
Con su estilo frontal y espontáneo, Nazarena también se permitió bromear sobre la personalidad del Chyno. “El Chyno habla poco, se hace medio el bol…”, lanzó, lo que provocó risas en el estudio y dejó en evidencia la confianza que existe entre madre e hijo. Más allá del susto inicial, la actriz aclaró que logró tranquilizarse rápidamente.
Según contó, tras hacerse pública la relación, comenzó a recibir mensajes y referencias sobre Katia Fenocchio que la dejaron más relajada. “Me explotó el teléfono con data de ella y me dicen que es una buena mina”, reveló. Desde el panel también señalaron que, pese a su paso por Gran Hermano, la joven no quedó envuelta en grandes escándalos mediáticos.