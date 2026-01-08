8 de enero de 2026 - 10:20

Quién es la ex Gran Hermano que comenzó una relación con el hijo de Nazarena Vélez

El Chyno Agostini blanqueó su romance con una de las jugadoras más polémicas del certamen de Telefe: besos en cámara y fotos en la cama.

El Chyno Agostini comenzó una relación con la exparticipante de Gran Hermano.




Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

El inicio de año sorprendió con el anuncio del romance entre Gonzalo "Chyno" Agostini (25) y Katia Fenochio, conocida como la Tana de Gran Hermano. Una noticia que agitó las redes sociales y reavivó la conversación sobre el joven músico que, a fuerza de voluntad, busca dejar atrás los apellidos pesados.

El Chyno y la ex GH de 34 años eligieron una transmisión en vivo para contar, sin intermediarios, que están en pareja. Los seguidores no tardaron en exigir pruebas. “No les creo hasta que no se besen”, desafió uno. Agostini, con una sonrisa que parecía ensayar la adultez, respondió: “Nosotros ya nos besamos”. Su ahora novia no se quedó atrás: “Hay gente que no vio”, y posteriormente se besaron para confirmar el romance.



En redes sociales desconfían de la nueva relación

Las redes sociales, ese termómetro inestable, reaccionaron con la velocidad de una chispa. Algunos desconfiaron del romance. “Es puro teatro para visualizaciones”, sentenció un usuario. Otros no pudieron evitar mirar hacia arriba, hacia las generaciones anteriores y aludieron a Nazarena. Entre todos, una diferencia sobresalía: la edad.

Chyno Agostini
Chyno Agostini
Chyno Agostini
Minutos después del vivo, el hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini compartió una imagen en sus historias de Instagram. Sostenía la mano de Katia Fenocchio. No hubo frases ni declaraciones extensas: solo emojis y una mención. Ella, en sintonía, subió una selfie junto a él.

En otras postales se los puede ver acostados en la misma cama, dando otra señal de que no es una "pantalla mediática", sino que se trata de un amor verdadero, del que poco se sabe por el momento, pero dará de que hablar con el pasar de los meses.

