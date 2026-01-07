7 de enero de 2026 - 22:02

Insolíto: la reacción de Martín Migueles y Wanda Nara cuando les preguntaron por los "24cm"

Una inesperada pregunta a la conductora de MasterChef Celebrity llevó a un incómodo momento en vivo y en directo.

Por Redacción Espectáculos

La relación entre Wanda Nara y Martín Migueles volvió a quedar en el centro de la escena luego de un episodio ocurrido durante una nota televisiva que terminó con una salida abrupta de la pareja. El hecho se produjo cuando un móvil del programa de la TV Pública los interceptó en la vía pública.

La reacción de Wanda Nara

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la conductora de MasterChef Celebrity accedió inicialmente a dialogar con el cronista y respondió con normalidad preguntas vinculadas a su presente laboral. Durante la charla, se refirió al debut de Yanina Latorre en el ciclo y al clima dentro del programa.

“Fue increíble, pasó de todo. Lo tienen que ver, estuvo muy bueno. Muy profesionales todos”, expresó. Luego agregó: “La tratamos con amor. Vino como de invitada y la verdad que se valora que se exponga a hacer algo que no es lo suyo. Yo valoré mucho que esté acá y dejé lo personal de lado”.

La exposición de Martín Migueles

El clima de la nota cambió cuando el cronista intentó involucrar a Migueles y consultó por la relación de la pareja. “¿Y la relación, cómo viene?”, preguntó. “Todo muy lindo. Gracias”, respondió Wanda, mientras el empresario permanecía en silencio. Ante esa actitud, el notero comentó que Migueles solía mantener un perfil bajo, a lo que Nara respondió que a su pareja no le gusta exponerse.

La situación escaló cuando el cronista formuló una pregunta directa vinculada a un rumor que había circulado en redes sociales tras un tuit eliminado por la mediática. Sin responder, Migueles reaccionó de manera inmediata, aceleró el vehículo en el que se encontraban y se retiró del lugar, interrumpiendo la entrevista de forma abrupta y dejando al móvil sin posibilidad de continuar la nota.

