Insolíto: la reacción de Martín Migueles y Wanda Nara cuando les preguntaron por los "24cm"

Una inesperada pregunta a la conductora de MasterChef Celebrity llevó a un incómodo momento en vivo y en directo.

La relación entre Wanda Nara y Martín Migueles volvió a quedar en el centro de la escena luego de un episodio ocurrido durante una nota televisiva que terminó con una salida abrupta de la pareja. El hecho se produjo cuando un móvil del programa de la TV Pública los interceptó en la vía pública.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la conductora de MasterChef Celebrity accedió inicialmente a dialogar con el cronista y respondió con normalidad preguntas vinculadas a su presente laboral. Durante la charla, se refirió al debut de Yanina Latorre en el ciclo y al clima dentro del programa.

Embed Miren la reacción de Migueles Le da verguenza que lo haya expuesto así la gorda! Amo que Wanda Nara intentó dejarlo como un violento y abusador a Icardi, la trastornada se atrevió a compararse con Julieta Prandi, cuando el único violento es el delincuente que tiene al lado pic.twitter.com/IpN6zsPFp5 — (@Chismeteandoo) January 7, 2026 “Fue increíble, pasó de todo. Lo tienen que ver, estuvo muy bueno. Muy profesionales todos”, expresó. Luego agregó: “La tratamos con amor. Vino como de invitada y la verdad que se valora que se exponga a hacer algo que no es lo suyo. Yo valoré mucho que esté acá y dejé lo personal de lado”.

La exposición de Martín Migueles El clima de la nota cambió cuando el cronista intentó involucrar a Migueles y consultó por la relación de la pareja. “¿Y la relación, cómo viene?”, preguntó. “Todo muy lindo. Gracias”, respondió Wanda, mientras el empresario permanecía en silencio. Ante esa actitud, el notero comentó que Migueles solía mantener un perfil bajo, a lo que Nara respondió que a su pareja no le gusta exponerse.