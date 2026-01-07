La razón por la que Maxi López nunca quiso que Daniela Christiansson y Wanda Nara tengan relación

A finales de año, Marley viajó a la sofisticada Ginebra, Suiza, y por primera vez Maxi López abrió las puertas de su casa familiar en medio de su gran presente en el programa MasterChef Celebrity y viviendo lo que fue el tramo final del embarazo de Lando, su hijo que nació el último día del 2025.

En un encuentro íntimo y exclusivo, el conductor de Por el mundo le consultó a Daniela Christiansson por su vínculo con Wanda Nara , ex esposa de su marido.

Ahí, el exfutbolista y empresario de 41 años tomó la voz y se sinceró acerca de la verdadera razón por la que jamás quiso que Daniela tuviera una relación cercana con su ex mujer, que es madre de Valentino, Constantino y Benedicto, junto a Maxi Lopéz.

"La relación con Wanda , ¿bien? ¿La conoces?", le consultó Marley a la modelo sueca de 34 años. Y allí la madre de Lando y Elle (2) reconoció: "Bien pero no la conozco. Nos vimos en las fiestas".

Fue Maxi quien al instante dio más detalles: " Dos o tres veces en las fiestas familiares de los chicos" , dijo. Y Daniela comentó rápido a su lado: "Porque Maxi siempre había querido una distancia".

Maxi López fue quién decidió que su ex y su actual esposa no tengan relación.

Entre risas, el ex atacante de River sumó su justificación: "A Wanda hay que tener una cierta distancia, es recomendable, porque sino viste la tenemos acá con nosotros. Está bueno a veces la cercanía por los chicos pero un poquito de distancia".

"Nos hemos cruzado alguna que otra vez en los cumpleaños de los chicos más que nada, pero bien, lo justo y necesario”, planteó con firmeza Maxi López.

Ante situación Marley aprobó la decisión y le dijo a la modelo: "Es genial que ahora se lleven bien todos porque vos sos parte de la familia y los chicos te adoran también".