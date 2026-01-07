Luciano Pereyra y su nuevo proyecto en una bodega del Valle de Uco

Luciano Pereyra integra un proyecto vitivinícola con base en Gualtallary, Valle de Uco, Mendoza, donde se elaboran vinos a partir de uvas de la zona.

Luciano Pereyra volvió a aparecer en un territorio poco habitual para su carrera pública. Esta vez no fue desde la música, sino desde Mendoza, donde participa de un proyecto vitivinícola que se desarrolla en el Valle de Uco y que avanza con un perfil bajo.

La iniciativa se llama Re-Cordis, una bodega ubicada en Gualtallary, una de las zonas más reconocidas de la región. Allí, el cantante se sumó a un emprendimiento que pone el foco en el trabajo con el territorio, el tiempo y la construcción de una identidad propia.

Qué hay detrás del proyecto que vincula a Luciano Pereyra con una bodega del Valle de Uco Re-Cordis es una bodega boutique creada por Javier Ábrego, quien impulsó el proyecto con una idea clara: producir vinos de alta gama que expresen el carácter del lugar. Para llevar adelante esa visión convocó a Mariano Genzel, winemaker y Director de Proyecto, responsable del diseño enológico de la bodega. Luciano Pereyra integra la sociedad junto al futbolista Iván Pillud, en una alianza que se consolidó a partir de una mirada compartida sobre el vino.

La bodega se instaló en Gualtallary, al sur del Valle de Uco, una zona que se distingue por su altitud superior a los 1.400 metros, sus suelos calcáreos, el clima fresco y una marcada amplitud térmica. Estas condiciones permiten obtener uvas con buena acidez natural, concentración y capacidad de evolución.

Cómo son los vinos de Luciano Pereyra El proyecto se presentó con tres líneas de Malbec, todas elaboradas a partir de uvas de Gualtallary, pero con perfiles diferenciados.