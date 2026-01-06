6 de enero de 2026 - 09:34

ANSES confirmó el cronograma de pagos de enero para jubilaciones, pensiones y asignaciones

ANSES definió el calendario de pagos de enero con aumento por movilidad, bono para haberes mínimos y fechas de cobro según la terminación del DNI.

ANSES informó las fechas de cobro de jubilaciones, pensiones y asignaciones correspondientes a enero de 2026.

ANSES informó las fechas de cobro de jubilaciones, pensiones y asignaciones correspondientes a enero de 2026.

Foto:

Ilustración Los Andes
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el esquema de cobros de enero para jubilaciones, pensiones y asignaciones, con fechas organizadas según la terminación del DNI. El calendario alcanza a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales y familiares.

Leé además

La AUH se actualiza en enero y se combina con la Tarjeta Alimentar para reforzar el ingreso famili

AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: qué familias recibirán $633.529 en enero

Por Melisa Sbrocco
Anses: calendario de jubilados y pensionados en enero de 2026 con aumento

Cuándo cobro Anses en enero 2026: fechas con aumento para jubilados y pensionados

Por Redacción Economía

En el primer mes del año, los haberes reciben un aumento del 2,47%, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente. Además, continúa el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo.

Jubilaciones, pensiones y asignaciones: cuándo son los cobros de enero según ANSES

Desde la ANSES informaron que se confirmó el calendario de pagos, según terminación de DNI, para enero de 2026 y detallaron que “las jubilaciones, pensiones y asignaciones percibirán un aumento del 2,47%, de acuerdo con la fórmula de movilidad”. A su vez, remarcaron que los jubilados y pensionados que perciben hasta el haber mínimo seguirán cobrando en enero un bono extraordinario de $70.000.

Créditos ANSES.jpg
Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones ya pueden consultar cu&aacute;ndo cobran en enero.

Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones ya pueden consultar cuándo cobran en enero.

Jubilaciones que no superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: viernes 9 de enero
  • DNI terminados en 1: lunes 12 de enero
  • DNI terminados en 2: martes 13 de enero
  • DNI terminados en 3: miércoles 14 de enero
  • DNI terminados en 4: jueves 15 de enero
  • DNI terminados en 5: viernes 16 de enero

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 9 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 12 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de enero

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: viernes 9 de enero
  • DNI terminados en 1: lunes 12 de enero
  • DNI terminados en 2: martes 13 de enero
  • DNI terminados en 3: miércoles 14 de enero
  • DNI terminados en 4: jueves 15 de enero
  • DNI terminados en 5: viernes 16 de enero
AUH Anses (3).jpg
Los pagos se realizan seg&uacute;n la terminaci&oacute;n del DNI e incluyen el aumento del 2,47% y el bono extraordinario.

Los pagos se realizan según la terminación del DNI e incluyen el aumento del 2,47% y el bono extraordinario.

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: lunes 12 de enero
  • DNI terminados en 1: martes 13 de enero
  • DNI terminados en 2: miércoles 14 de enero
  • DNI terminados en 3: jueves 15 de enero
  • DNI terminados en 4: viernes 16 de enero

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 14 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 15 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 16 de enero

Montos de ANSES en enero: cuánto cobran jubilados y beneficiarios

Con la actualización de enero, la jubilación mínima se ubica en $349.299,32, que con el bono de $70.000 alcanza los $419.299,32, mientras que la jubilación máxima asciende a $2.350.453,71. La PUAM queda en $279.439,46, y con el refuerzo llega a $349.439,46.

Las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez alcanzan los $314.509,52 con bono incluido, y las pensiones para madres de siete o más hijos llegan a $419.299,31.

En cuanto a las asignaciones, la AUH se actualiza a $125.518, la AUH por Discapacidad a $408.705, y la Asignación por Embarazo queda en $122.471,72, completando el esquema de pagos definido por ANSES para enero.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El nuevo esquema de subsidios reemplaza la segmentación y establece un único registro nacional. 

Subsidios de energía en revisión: cómo funciona el nuevo sistema de luz y gas en Argentina

Por Redacción Economía
Cuánto cuestan unas vacaciones este verano 2026 para una familia de cuatro personas

Cuánto cuesta vacacionar hoy en Brasil, Mar del Plata y Bariloche: cuál sale más barato

Por Redacción Economía
El reintegro aplica todos los miércoles y permite ahorrar hasta 12.000 pesos por semana en compras habituales.

Vuelve el reintegro de $96.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Por Melisa Sbrocco
A cuánto cotiza el peso chileno hoy en Mendoza

Se dispara el peso chileno y hoy es más caro viajar para los argentinos: esta es la cotización

Por Redacción Economía