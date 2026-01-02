2 de enero de 2026 - 13:47

Cuándo cobro Anses en enero 2026: fechas con aumento para jubilados y pensionados

Hay nuevos montos en el primer mes del año para titulares de jubilaciones y pensionados. Calendario de pagos confirmado.

Anses: calendario de jubilados y pensionados en enero de 2026 con aumento

Por Redacción Economía

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció el calendario de pagos de enero de 2026 para los titulares de jubilaciones y pensiones. Como cada mes, la fecha se define por el número de terminación del DNI.

El organismo previsional prepara el esquema de cobros de enero con fechas escalonadas según DNI.

En enero habrá actualización de abril, las asignaciones familiares.

Además, los haberes mínimos tendrán un bono adicional y proporcional de $70.000, que se mantiene congelado desde marzo de 2024. De esta forma, ningún jubilado cobrará menos de $419.299,32.

Enero 2026: cuándo empiezan a cobrar jubilados y pensionados con aumento y bono (Imagen ilustrativa / Web)

En tanto, el importe de la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima, subirá a $279.439,46 ($349.439,46 con bono incluido).

La Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez y Vejez, que se calcula en base al 70% de la mínima, quedará en $244.509,52 ($314.509,52 con bono).

Por último, la Pensión Madre de 7 Hijos aumentará a $349.299,32 ($419.299,32 en total).

Cuándo se cobran las pensiones no contributivas (PNC) en enero de 2026

  • Documentos terminados en 0 y 1: viernes 9 de enero
  • Documentos terminados en 2 y 3: lunes 12 de enero
  • Documentos terminados en 4 y 5: martes 13 de enero
  • Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 14 de enero
  • Documentos terminados en 8 y 9: jueves 15 de enero
Recargarán los cajeros para que no falte dinero
Cuándo se cobran las jubilaciones en enero de 2026

Jubilados que cobran el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: viernes 9 de enero
  • Documentos terminados en 1: lunes 12 de enero
  • Documentos terminados en 2: martes 13 de enero
  • Documentos terminados en 3: miércoles 14 de enero
  • Documentos terminados en 4: jueves 15 de enero
  • Documentos terminados en 5: viernes 16 de enero
  • Documentos terminados en 6: lunes 19 de enero
  • Documentos terminados en 7: martes 20 de enero
  • Documentos terminados en 8: miércoles 21 de enero
  • Documentos terminados en 9: jueves 22 de enero

Jubilados que cobran por encima del haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: viernes 23 de enero
  • Documentos terminados en 2 y 3: lunes 26 de enero
  • Documentos terminados en 4 y 5: martes 27 de enero
  • Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 28 de enero
  • Documentos terminados en 8 y 9: jueves 29 de enero
