Cuándo cobro Anses en enero 2026: fechas con aumento para jubilados y pensionados

Hay nuevos montos en el primer mes del año para titulares de jubilaciones y pensionados. Calendario de pagos confirmado.

Anses: calendario de jubilados y pensionados en enero de 2026 con aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció el calendario de pagos de enero de 2026 para los titulares de jubilaciones y pensiones. Como cada mes, la fecha se define por el número de terminación del DNI.

De cuánto es el aumento a jubilados y pensionados en enero de 2026 En enero, los jubilados y pensionados recibirán un aumento por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre (último dato disponible), equivalente al 2,47%. La jubilación mínima quedará en $349.299,32.

Además, los haberes mínimos tendrán un bono adicional y proporcional de $70.000, que se mantiene congelado desde marzo de 2024. De esta forma, ningún jubilado cobrará menos de $419.299,32.

Enero 2025: cuándo empiezan a cobrar jubilados y pensionados con aumento y bono (Imagen ilustrativa / Web) Enero 2026: cuándo empiezan a cobrar jubilados y pensionados con aumento y bono (Imagen ilustrativa / Web) En tanto, el importe de la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima, subirá a $279.439,46 ($349.439,46 con bono incluido).

La Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez y Vejez, que se calcula en base al 70% de la mínima, quedará en $244.509,52 ($314.509,52 con bono).