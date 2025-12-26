26 de diciembre de 2025 - 09:34

Jubilados de ANSES con aumento y bono: cómo será el calendario de pago en enero

ANSES avanza con el calendario de pagos de enero para jubilados, con aumento previsto y posible continuidad del bono para los haberes más bajos.

El organismo previsional prepara el esquema de cobros de enero con fechas escalonadas según DNI.

La ANSES avanza con la planificación del calendario de pagos en enero para jubilados y pensionados, un mes que marcará el inicio de 2026 con nuevos montos actualizados. El arranque del año llega con un aumento en los haberes y mantiene la atención puesta en los pagos destinados a quienes perciben los ingresos más bajos.

Aunque el organismo todavía no publicó el cronograma oficial, ya se manejan fechas estimadas de cobro y proyecciones sobre cómo impactará el aumento 2026 en las jubilaciones, pensiones y asignaciones que dependen de ANSES.

Calendario en enero de ANSES: cómo serán los pagos para jubilados y pensionados

El calendario de pagos en enero de ANSES se organizaría, como es habitual, según la terminación del DNI de cada beneficiario. El esquema comenzaría con los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y continuaría luego con quienes perciben montos superiores, además de las Pensiones No Contributivas.

De manera provisoria, los jubilados y pensionados con haber mínimo cobrarían entre el viernes 9 y el jueves 22 de enero, con fechas asignadas de forma escalonada según el último número del documento. En tanto, las jubilaciones y pensiones que superan la mínima percibirían sus pagos entre el viernes 23 y el jueves 29 de enero, agrupando dos terminaciones de DNI por jornada.

Las Pensiones No Contributivas también iniciarían los pagos el viernes 9 de enero y finalizarían el jueves 15. Una vez que ANSES oficialice el cronograma, cada jubilado podrá consultar su fecha exacta de cobro a través de la app Mi ANSES o ingresando al sitio anses.gob.ar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Aumento 2026: montos actualizados y continuidad del bono de ANSES

El aumento 2026 previsto para enero sería del 2,47%, en línea con el esquema de movilidad vigente que ajusta los haberes mensualmente según la inflación medida por el IPC, con dos meses de desfase. Este incremento impactará en todas las jubilaciones y pensiones administradas por ANSES.

  • La jubilación mínima pasaría a $349.298. En caso de mantenerse el bono de $70.000, el total de pagos para este grupo alcanzaría los $419.298.
  • La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicaría en $279.438 y llegaría a $349.438 con el refuerzo adicional.
  • Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez quedarían en $244.508 y ascenderían a $314.508 con el bono.
  • La Pensión Madre de 7 Hijos, en tanto, se equipararía a la jubilación mínima, con un total de $419.298 incluyendo el refuerzo.
  • La jubilación máxima subiría a $2.350.452, sin bono, ya que este beneficio está dirigido exclusivamente a los haberes más bajos.
