17 de diciembre de 2025 - 11:22

Bonos para jubilados de ANSES: montos que se cobran en diciembre y cómo impactan en el aguinaldo

ANSES paga en diciembre bonos proporcionales y aguinaldo a jubilados con haberes superiores a la mínima, con montos definidos y cronograma por DNI.

ANSES confirmó el pago del bono proporcional junto con el aguinaldo para jubilados que superan el haber mínimo.

ANSES confirmó el pago del bono proporcional junto con el aguinaldo para jubilados que superan el haber mínimo.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La ANSES inició el pago de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo del SIPA, con un esquema que incluye bonos proporcionales y el aguinaldo de diciembre. Esta combinación define los montos finales que perciben miles de jubilados en el último mes del año.

Leé además

Federico Sturzenegger comparó el reclamo de los viñateros de Mendoza con la postura de la AFA que conduce Chiqui Tapia.

Sturzenegger comparó a la Asociación de Viñateros de Mendoza con el Chiqui Tapia: la respuesta

Por Soledad Gonzalez
El detalle de construcción, realizado íntegramente en ladrillo visto sismo resistente, no era común en la provincia en esos años.

Patrimonio en venta: la bodega centenaria que combina arquitectura única con un parque de ensueño

Por Matías Carretero

El refuerzo económico busca sostener el poder adquisitivo y se liquida de forma escalonada según el haber mensual. Además, el organismo previsional confirmó que todos los pagos se acreditan antes de Navidad.

Bonos de ANSES: montos para jubilados que cobran más de la mínima

De acuerdo a la información oficial, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplica el bono extraordinario conforme al Decreto 848/2025. Desde el organismo explicaron que el refuerzo “se paga al 100% a los beneficiarios del haber mínimo” y que, para quienes cobran más, “el bono se liquida de manera proporcional hasta alcanzar un tope total de $400.879,59”.

Bono jubilados de ANSES.jpg
El pago del bono de Anses se realizará según la terminación del DNI de cada beneficiario.

El pago del bono de Anses se realizará según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Los montos confirmados para diciembre son los siguientes:

  • Haber de $340.879,59: bono de $70.000.

  • Haber de $350.879,59: bono de $60.000.

  • Haber de $360.879,59: bono de $50.000.

  • Haber de $370.879,59: bono de $40.000.

  • Haber de $380.879,59: bono de $30.000.

  • Haber de $390.879,59: bono de $20.000.

  • Haber de $400.879,59: bono de $10.000.

Además, ANSES detalló que, por la suma del bono y el aguinaldo, “ningún jubilado del SIPA cobrará menos de $581.319,38 en diciembre de 2025”, antes de aplicarse los descuentos personales que correspondan.

Créditos ANSES.jpg

Calendario de pagos ANSES y cómo consultar el recibo con bono y aguinaldo

El cronograma de pagos para jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima ya está definido y se organiza según la terminación del DNI. Las fechas confirmadas por ANSES son:

  • Miércoles 17 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1.

  • Jueves 18 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3.

  • Viernes 19 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5.

  • Lunes 22 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7.

  • Martes 23 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9.

Desde el organismo remarcaron que el esquema “permite que todos los jubilados y pensionados cobren antes de Navidad”. Para verificar los montos exactos del haber mensual, el bono proporcional y el aguinaldo, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, donde el recibo de haberes detalla cada concepto liquidado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El proyecto firmado por Gontovnikas Arquitectos es conceptualizado como una propuesta que mira al futuro sin traicionar el pasado.

Inversión y exclusividad en Alvear: La Tour se lanza para redefinir el segmento premium de Buenos Aires

Por Matías Carretero
Indicadores económicos este miércoles 17 de diciembre

El riesgo país vuelve a caer y toca mínimos no vistos desde 2018: a cuánto cotiza el dólar hoy

Por Redacción Economía
mas de la mitad de los mendocinos usan las tarjetas de credito para comprar alimentos

Más de la mitad de los mendocinos usan las tarjetas de crédito para comprar alimentos

Por Diana Chiani
la union industrial argentina alerto por el estancamiento de la actividad

La Unión Industrial Argentina alertó por el estancamiento de la actividad

Por Redacción Economía