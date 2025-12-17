Bonos para jubilados de ANSES: montos que se cobran en diciembre y cómo impactan en el aguinaldo

ANSES paga en diciembre bonos proporcionales y aguinaldo a jubilados con haberes superiores a la mínima, con montos definidos y cronograma por DNI.

ANSES confirmó el pago del bono proporcional junto con el aguinaldo para jubilados que superan el haber mínimo.

La ANSES inició el pago de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo del SIPA, con un esquema que incluye bonos proporcionales y el aguinaldo de diciembre. Esta combinación define los montos finales que perciben miles de jubilados en el último mes del año.

El refuerzo económico busca sostener el poder adquisitivo y se liquida de forma escalonada según el haber mensual. Además, el organismo previsional confirmó que todos los pagos se acreditan antes de Navidad.

Bonos de ANSES: montos para jubilados que cobran más de la mínima De acuerdo a la información oficial, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplica el bono extraordinario conforme al Decreto 848/2025. Desde el organismo explicaron que el refuerzo “se paga al 100% a los beneficiarios del haber mínimo” y que, para quienes cobran más, “el bono se liquida de manera proporcional hasta alcanzar un tope total de $400.879,59”.

Bono jubilados de ANSES.jpg El pago del bono de Anses se realizará según la terminación del DNI de cada beneficiario. Freepik Los montos confirmados para diciembre son los siguientes:

Haber de $340.879,59: bono de $70.000 .

Haber de $350.879,59: bono de $60.000 .

Haber de $360.879,59: bono de $50.000 .

Haber de $370.879,59: bono de $40.000 .

Haber de $380.879,59: bono de $30.000 .

Haber de $390.879,59: bono de $20.000 .

Haber de $400.879,59: bono de $10.000. Además, ANSES detalló que, por la suma del bono y el aguinaldo, “ningún jubilado del SIPA cobrará menos de $581.319,38 en diciembre de 2025”, antes de aplicarse los descuentos personales que correspondan.

Créditos ANSES.jpg Calendario de pagos ANSES y cómo consultar el recibo con bono y aguinaldo El cronograma de pagos para jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima ya está definido y se organiza según la terminación del DNI. Las fechas confirmadas por ANSES son: Miércoles 17 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1 .

Jueves 18 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3 .

Viernes 19 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5 .

Lunes 22 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7 .

Martes 23 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9. Desde el organismo remarcaron que el esquema “permite que todos los jubilados y pensionados cobren antes de Navidad”. Para verificar los montos exactos del haber mensual, el bono proporcional y el aguinaldo, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, donde el recibo de haberes detalla cada concepto liquidado.