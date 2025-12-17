La Unión Industrial Argentina alertó por el estancamiento de la actividad

La Unión Industrial Argentina (UIA) cerró su última reunión de Junta Directiva del año con un diagnóstico claro sobre el presente del sector: actividad estancada, pérdida de puestos de trabajo y crecientes dificultades para sostener la producción en varios rubros. El análisis se realizó en un tramo final del año marcado por una dinámica industrial débil y muy heterogénea entre sectores.
El panorama fue ratificado en una serie de encuentros que el presidente de la entidad, Martín Rappallini y el comité ejecutivo de la UIA mantuvieron con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Comercio, Pablo Lavigne. En ese encuentro se repasaron las principales preocupaciones del entramado industrial y se intercambiaron posibles soluciones para atravesar una etapa que la entidad define como “desafío” de cara a 2026.
En la misma línea, se acordó sostener una agenda de trabajo conjunta para abordar los problemas estructurales del sector. Días antes, Rappallini también había mantenido un encuentro con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. El alerta de la UIA se apoyó en que según los últimos datos registrados, en 2025 la industria operó con una actividad productiva débil, con impactos directos sobre el empleo formal.
En septiembre se registraron 4.303 puestos de trabajo menos y, en los primeros nueve meses del año, la pérdida acumulada alcanzó los 21.190 empleos. Desde la Unión Industrial expresaron que los datos muestran la falta de dinamismo general así como las dificultades particulares que enfrentan los sectores industriales que no logran recuperar niveles sostenidos de producción.
Desafíos 2026
En ese marco, los industriales reconocieron que la estabilización macroeconómica y el equilibrio fiscal constituyen avances relevantes. Sin embargo, advirtieron que no resultaron suficientes para revertir la situación del sector sin un paquete de medidas complementarias. Entre los reclamos centrales, la UIA volvió a plantear la necesidad de mejorar el acceso al crédito productivo y de avanzar en una reducción de la presión fiscal.
La Unión Industrial calificó como récord la presión sobre la producción de bienes transables que compiten en el mercado internacional en condiciones de desventaja. Otro punto destacado en el análisis fue el inminente tratamiento en el Congreso de la Nación Argentina de la modernización laboral. Para la UIA, se trata de un paso imprescindible para comenzar a revertir las dificultades estructurales en la generación de empleo, luego de más de una década sin crecimiento del trabajo registrado.
La nueva normativa apunta a reducir la litigiosidad, otorgar mayor previsibilidad a las empresas y fomentar la creación de empleo formal, factores considerados clave para un desarrollo industrial. Un sector que demanda mano de obra intensiva y calificada, tanto de manera directa como a lo largo de toda su cadena de valor. Con este diagnóstico, la UIA cerró el año con el foco en la urgencia de consolidar la estabilidad macroeconómica con políticas activas que permitan reactivar la industria, sostener el empleo y mejorar la competitividad de cara a 2026.