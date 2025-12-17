La Unión Industrial Argentina alertó por el estancamiento de la actividad

La Unión Industrial Argentina analizó la situación actual y advirtió por la pérdida de puestos de trabajo y las dificultades para sostener la producción.

La Unión Industrial Argentina (UIA) cerró su última reunión de Junta Directiva del año con un diagnóstico claro sobre el presente del sector: actividad estancada, pérdida de puestos de trabajo y crecientes dificultades para sostener la producción en varios rubros. El análisis se realizó en un tramo final del año marcado por una dinámica industrial débil y muy heterogénea entre sectores.

El panorama fue ratificado en una serie de encuentros que el presidente de la entidad, Martín Rappallini y el comité ejecutivo de la UIA mantuvieron con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Comercio, Pablo Lavigne. En ese encuentro se repasaron las principales preocupaciones del entramado industrial y se intercambiaron posibles soluciones para atravesar una etapa que la entidad define como “desafío” de cara a 2026.

En la misma línea, se acordó sostener una agenda de trabajo conjunta para abordar los problemas estructurales del sector. Días antes, Rappallini también había mantenido un encuentro con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. El alerta de la UIA se apoyó en que según los últimos datos registrados, en 2025 la industria operó con una actividad productiva débil, con impactos directos sobre el empleo formal.

Martín Rappallini asumió como nuevo presidente de la UIA Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina. X / @MRappallini En septiembre se registraron 4.303 puestos de trabajo menos y, en los primeros nueve meses del año, la pérdida acumulada alcanzó los 21.190 empleos. Desde la Unión Industrial expresaron que los datos muestran la falta de dinamismo general así como las dificultades particulares que enfrentan los sectores industriales que no logran recuperar niveles sostenidos de producción.

Desafíos 2026 En ese marco, los industriales reconocieron que la estabilización macroeconómica y el equilibrio fiscal constituyen avances relevantes. Sin embargo, advirtieron que no resultaron suficientes para revertir la situación del sector sin un paquete de medidas complementarias. Entre los reclamos centrales, la UIA volvió a plantear la necesidad de mejorar el acceso al crédito productivo y de avanzar en una reducción de la presión fiscal.