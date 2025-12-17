17 de diciembre de 2025 - 08:01

Empezó el paro de controladores aéreos: los vuelos demorados en el aeropuerto de Mendoza

En el marco de las fiestas y el inicio de vacaciones de verano, un conflicto gremial afecta la vida de miles de pasajeros en todo el país.

Aeropuerto de Mendoza - Imagen ilustrativa - Archivo / Los Andes

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Arrancó este miércoles el paro de controladores aéreos, en el marco de un extenso plan de lucha que vuelve a complicar la vida de miles de pasajeros de vuelos domésticos e internacionales en todo el país.

Las medidas responden a un conflicto gremial entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), por paritarias y una serie de acuerdos que, según el sindicato, permanecen incumplidos.

El gremio ya había avanzado en noviembre con acciones que afectaron a la aviación de carga, y denunció entonces la falta de respuestas por parte de la empresa. Ante ese escenario, resolvió profundizar las medidas desde esta semana, justo en la previa de las fiestas de fin de año y el inicio de las vacaciones de verano.

Entre los reclamos centrales figuran la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos que atraviesan una emergencia dotacional y donde la estabilidad laboral estaba reconocida, la negativa de EANA a revisar la complejidad de aeropuertos y trayectorias, la falta de actualización de los refrigerios y los constantes incumplimientos del convenio colectivo de trabajo.

Desde Atepsa aclararon que el paro no afecta aterrizajes ni vuelos en emergencia, pero sí impacta de lleno en los despegues. Durante los horarios de la medida se restringen las autorizaciones a aeronaves en tierra y no se reciben ni se transmiten planes de vuelo, lo que obliga a reprogramaciones y demoras en cadena.

Mendoza recuperó los vuelos directos a Iguazú y lanzan promoción a bajo costo
Aeropuerto de Mendoza

Vuelos demorados en Mendoza por el paro de controladores aéreos

En el aeropuerto El Plumerillo, en Mendoza, el conflicto ya se sintió con fuerza con, al menos, seis vuelos postergados.

Un vuelo de JetSMART con destino a Aeroparque, previsto para las 8.50, pasó a las 11. Otro servicio de Aerolíneas Argentinas hacia Salta, programado para las 9.50, fue reprogramado inicialmente para las 11.30, al igual que el vuelo de la misma compañía a Córdoba que debía despegar a las 10.05.

Por la tarde también figuran demoras en vuelos de Aerolíneas Argentinas a Aeroparque (AR 1405), Neuquén (AR 1430) y Mar del Plata (AR 1428).

Podés chequear el estado de los despegues en tiempo real en la web de Aeropuertos Argentina.

El plan de acción anunciado por el gremio se extenderá durante lo que resta de diciembre y contempla distintos tramos horarios y alcances.

  • Miércoles 17 de diciembre de 8 a 11 horas: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional
  • Jueves 18 de diciembre de 16 a 19 horas: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional
  • Martes 23 de diciembre de 19 a 23 horas: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional
  • Sábado 27 de diciembre de 14 a 17 horas: afectación de vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país
  • Lunes 29 de diciembre de 8 a 11 horas: afectación a toda la aviación en todos los aeropuertos del país.

Desde el sector aéreo recomiendan a los pasajeros chequear el estado de sus vuelos con las aerolíneas y prever posibles reprogramaciones, en un contexto de alta demanda por las fiestas y el inicio de la temporada de verano.

