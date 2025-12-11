Controladores aéreos anticipan un paro por el conflicto salarial: cuándo y qué pasará con las Fiestas

El gremio de los controladores aéreos adelantó que tiene en carpeta tomar medidas de fuerza a partir del 17 de diciembre por el extenso conflicto salarial . Tras la amenaza, creció la incertidumbre ya que esto podría impactar directamente en los vuelos programados para las fiestas de Navidad y Año Nuevo .

La decisión fue comunicada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación ( ATEPSA ) luego de la escalada de la disputa con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) por la “falta de diálogo”, según se queja la primera mencionada.

En el comunicado, el sindicato aeronáutico informó que avanzará con un “cese de actividades en las próximas semanas” en las que estarán “afectados los despegues de toda la aviación en los distintos aeropuertos del país”, en reclamo por un incremento salarial.

Según el escrito, desde el gremio precisaron que “en la asamblea realizada en EANA Central, los trabajadores manifestamos nuestro repudio a la ‘falta de diálogo’ y exigimos que la empresa cumpla los acuerdos que firmó” .

En este sentido, expresaron que “no hay negociación posible cuando EANA se compromete por escrito y luego no cumple”. Ante este escenario, plantearon acciones para manifestar la disconformidad con el incumplimiento, según pudo saber Noticias Argentinas.

Al respecto, especificaron que “tras un debate extenso entre delegados congresales, de base y trabajadores de todo el país se resolvió continuar y profundizar el cronograma de medidas legítimas de acción sindical iniciado el 3 de noviembre”.

De esta manera, informaron que “a partir del 17 de diciembre se comenzarán a afectar los vuelos nacionales de manera progresiva hasta llegar a la afectación de los vuelos internacionales”.

Cronograma del reclamo salarial

Desde ATEPSA explicaron que “esta decisión refleja el límite al que llegamos, meses sin respuestas, salarios por debajo de la inflación y un CCT que la empresa sigue desconociendo”.

En cuanto a la modalidad y el cronograma del reclamo gremial, indicaron que se dará a conocer en los próximos días al puntualizar que “a los fines de explicar el alcance y los horarios de las medidas de fuerza se realizarán asambleas nacionales y por FIR, días y horarios a confirmar”.