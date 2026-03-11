11 de marzo de 2026 - 14:45

Paro frenado por la conciliación obligatoria: cómo sigue la paritaria vitivinícola

El sector gremial pide un aumento que haga que los salarios le ganen a la inflación, mientras el empresario plantea que la situación productiva no lo permite.

Como la negociación no avanzaba, la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (Foeva) había convocado un paro sin asistencia a los lugares de trabajo para el 6 de marzo (el día previo a la Fiesta Nacional de la Vendimia).

Sin embargo, la Secretaría de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria y la medida de fuerza fue levantada. Pese a eso, el gremio visibilizó su reclamo con presencia y pancartas en el Carrusel.

El paro había sido anunciado luego de que el gremio resolviera romper formalmente la negociación paritaria 2026, tras rechazar la propuesta salarial presentada por las cámaras empresariales en la última audiencia, detallaron desde Foeva.

Vitivinícolas en pie de guerra por la amenaza de paro de Foeva
Cómo sigue la negociación

Daniel Romero, secretario de prensa de Foeva, detalló que la conciliación obligatoria se dictó el 5 de marzo y se extiende por 15 días hábiles. “Entendemos que el Ministerio de Trabajo va a convocar nuevamente (a las partes) una vez transcurrido ese plazo”, planteó.

Explicó que el pedido inicial del gremio fue de un 18% de incremento en el primer semestre, tanto para los trabajadores de viña como para los de bodega. El sector empresario, en tanto, ofreció un 0,8% mensual para quienes trabajan en bodega y nada para quienes lo hacen en la viña.

En el marco de las negociaciones, la federación ajustó su pedido a un 17%, mientras que los empresarios contra ofertaron un 1% mensual para bodega ($50 mil) y 0,5% para viña ($22 mil). “Foeva consideró que esta propuesta, además de ser insuficiente, ha sido miserable frente al contexto económico actual. Y convocó al paro, que luego la conciliación obligatoria frenó”, expresó Romero.

En cuanto al salario que perciben los trabajadores, indicó que uno inicial de bodega tiene una remuneración compuesta -al básico se suman diversos ítems- de $ 838.000. Mientras que el de viña asciende a $739.000. “El objetivo es que el trabajador al menos recupere la pérdida de poder adquisitivo con la inflación que hubo en el último semestre”, resaltó.

Del otro lado

Mauro Sosa, gerente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, quien participa en la paritaria vitivinícola, comentó que ayer se reunieron las partes para explicar algunas posiciones. Planteó que hay una brecha entre el aumento que la federación pretende “y las posibilidades que tiene el sector productivo, elaborador y fraccionador, de acomodar los salarios”.

Manifestó que esas limitaciones, en el caso de los productores y elaboradores (sectores que representa el centro), se vinculan conque el precio de la uva y del vino son los mismos de hace dos años. Esto, precisó, dificulta poder responder a la demanda de incremento, por más que haya la mejor voluntad de alcanzar un acuerdo.

“Estamos tratando de llegar a un número razonable dentro de las limitadísimas posibilidades que tiene hoy el sector productivo. Por esta razón que acabo de expresar y, a su vez, porque también el Gobierno nacional nos ha puesto un techo”, resaltó.

Precisó que, desde la Secretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano, les han informado que no van a homologar aumentos superiores al 1,5% o incluso del 1% en algunos casos. “Hay distintas variables que se juegan en esta negociación, pero siempre con la mejor actitud de llegar a un acuerdo” resaltó. Y sumó que, después de la reunión de ayer, se pasó a un cuarto intermedio hasta la semana que viene.

