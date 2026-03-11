11 de marzo de 2026 - 15:56

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este jueves 12 de marzo

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este jueves a $1.415 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en todos los bancos del país.

El dólar comienza a calmarse durante esta semana.

Foto:

WEB
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La cotización del dólar oficial para la venta minorista cerró este miércoles a $1.415 en Banco Nación. Para este jueves se espera el mismo precio. A su vez, el conflicto en Medio Oriente favorece en la producción del país respecto a la comercialización del aceite de girasol, según un informe.

dólar jueves 12 de marzo
El Banco Central cotizó el dólar oficial minorista para la venta a $1.418.

Precio del dólar para este jueves en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este jueves 12 de marzo

  • Banco Nación: $1.415
  • Banco Galicia: $1.420
  • Banco BBVA: $1.420
  • Banco Santander: $1.415
  • Banco Ciudad: $1.415
  • Banco Patagonia: $1.430
  • Banco Macro: $1.420
  • Banco Hipotecario: $1.415
  • Banco Supervielle: $1.421
  • Banco Credicoop: $1.415
  • Banco Piano: $1.420
  • Banco Comercio: $1.415
  • ICBC: $1.410
  • Brubank: $1.414

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

Tras más de veinte años, la Argentina comienza a recuperar presencia en un mercado donde supo ocupar un lugar central. A principios de la década de 2000, el país llegó a concentrar casi la mitad del comercio global de aceite de girasol, pero ese liderazgo se redujo con el crecimiento de la producción en Europa del Este. Ahora, nuevas proyecciones internacionales anticipan que la Argentina volverá a ganar protagonismo en el escenario mundial.

  • En su informe mensual más reciente, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) elevó la estimación de la cosecha argentina de girasol a 7 millones de toneladas, lo que representaría un aumento interanual de 25,2%.
  • Las proyecciones elaboradas en el país también reflejan un panorama favorable. Aunque la Bolsa de Cereales de Buenos Aires mantiene un cálculo más prudente de 6,2 millones de toneladas, la entidad destacó que varias regiones productivas podrían registrar rendimientos superiores a los promedios históricos.
  • De acuerdo con los datos del USDA, la Argentina concentra el 13,8% de las exportaciones globales de aceite de girasol. Al mismo tiempo, Ucrania y Rusia (los mayores productores mundiales) redujeron ligeramente su participación, que ahora se ubica en 33,2% y 30,3%, respectivamente.

Esto implica que el país exportará casi una de cada siete toneladas de aceite de girasol que circulan en el comercio internacional. Además, durante enero el complejo girasol generó exportaciones por USD 210,1 millones, lo que representó un crecimiento interanual de 173,2%.

dólar jueves 12 de marzo

Este repunte de la producción argentina se perfila como un elemento clave para equilibrar el mercado global, especialmente en un contexto internacional que todavía atraviesa cierta inestabilidad en la región del Mar Negro.

