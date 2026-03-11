Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este jueves 12 de marzo

La cotización del dólar oficial para la venta minorista cerró este miércoles a $1.415 en Banco Nación. Para este jueves se espera el mismo precio. A su vez, el conflicto en Medio Oriente favorece en la producción del país respecto a la comercialización del aceite de girasol, según un informe.
El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.
Banco por banco: la cotización del dólar para este jueves 12 de marzo
Banco Nación: $1.415
Banco Galicia: $1.420
Banco BBVA: $1.420
Banco Santander: $1.415
Banco Ciudad: $1.415
Banco Patagonia: $1.430
Banco Macro: $1.420
Banco Hipotecario: $1.415
Banco Supervielle: $1.421
Banco Credicoop: $1.415
Banco Piano: $1.420
Banco Comercio: $1.415
ICBC: $1.410
Brubank: $1.414
Perspectivas del mercado y contexto financiero del país
Tras más de veinte años, la Argentina comienza a recuperar presencia en un mercado donde supo ocupar un lugar central. A principios de la década de 2000, el país llegó a concentrar casi la mitad del comercio global de aceite de girasol, pero ese liderazgo se redujo con el crecimiento de la producción en Europa del Este. Ahora, nuevas proyecciones internacionales anticipan que la Argentina volverá a ganar protagonismo en el escenario mundial.
En su informe mensual más reciente, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) elevó la estimación de la cosecha argentina de girasol a 7 millones de toneladas, lo que representaría un aumento interanual de 25,2%.
Las proyecciones elaboradas en el país también reflejan un panorama favorable. Aunque la Bolsa de Cereales deBuenos Aires mantiene un cálculo más prudente de 6,2 millones de toneladas, la entidad destacó que varias regiones productivas podrían registrar rendimientos superiores a los promedios históricos.
De acuerdo con los datos del USDA, la Argentina concentra el 13,8% de las exportaciones globales de aceite de girasol. Al mismo tiempo, Ucrania y Rusia (los mayores productores mundiales) redujeron ligeramente su participación, que ahora se ubica en 33,2% y 30,3%, respectivamente.
Esto implica que el país exportará casi una de cada siete toneladas de aceite de girasol que circulan en el comercio internacional. Además, durante enero el complejo girasol generó exportaciones por USD 210,1 millones, lo que representó un crecimiento interanual de 173,2%.
Este repunte de la producción argentina se perfila como un elemento clave para equilibrar el mercado global, especialmente en un contexto internacional que todavía atraviesa cierta inestabilidad en la región del Mar Negro.