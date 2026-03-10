Martes con alivio: baja el dólar y las acciones argentinas saltan hasta un 7%

Tras un inicio de semana marcado por la fuerte inestabilidad internacional y la suba del petróleo, el mercado cambiario local registró un "respiro" este martes 10 de marzo.
Las declaraciones de Trump sobre un cercano final de la guerra en Medio Oriente relajaron los mercados. Las cifras y las cotizaciones.
El dólar, que escaló durante el lunes debido a la incertidumbre global por el conflicto en Irán, mostró una tendencia a la baja en la mayoría de sus segmentos, corrigiendo parte de los incrementos previos.
El clima de tensión que dominó el lunes, con el barril de crudo superando los 110 dólares, había afectado de forma directa a los mercados internacionales y a la plaza porteña. Luego, se desplomó en los USD 90, en reacción a los comentarios de Donald Trump sobre el posible fin del conflicto con Irán.
Sin embargo, la apertura de este martes trajo una mayor calma, reflejada en un retroceso general de las cotizaciones de la moneda extranjera.
La Bolsa porteña inicia la jornada con un alza del 3,4%.
En tanto, el panel de acciones argentinas en Wall Street opera completamente en verde, destacándose sobre todo los papeles de Edenor (7%), Metrogas (6,7%), Sociedad Comercial del Plata (6,6%), Central Puerto (6,1%) y Banco Supervielle (5%).
Los bonos soberanos nominados en dólares operan mayoritariamente al alza, con subas del 1,05% entre los Globales (GD41D) y del 1,66% en los Bonares (AL35D).
Como consecuencia, el riesgo país retrocede cinco unidades y se sitúa en los 578 puntos básicos (-0,9%).
La cotización oficial del dólar minorista en el Banco Nación es de $1.375 para la compra y $1.425 para la venta, una caída de $10 (-0,70%) respecto al cierre del lunes.
El "dólar tarjeta" incluye el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales.
En el mercado informal, el denominado dólar blue una brecha estrecha con los financieros.
Este martes, la cotización cayó a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta, con una variación negativa del 0,35% respecto a los movimientos intradiarios detectados por las "cuevas".
El dólar MEP, que permite a los ahorristas acceder a divisas mediante la compra y venta de títulos públicos, opera al alza de 0,12%:
Por último, el dólar CCL, herramienta utilizada principalmente por las empresas para girar divisas al exterior, exhibe un descenso de 0,45% respecto a ayer.