Donald Trump afirmó que la guerra con Irán "está casi terminada" tras los ataques junto a Israel

El presidente de EE.UU. también se refirió al nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei. Por otro lado, descartó una ofensiva vía terrestre.

Donald Trump que la guerra con Irán está casi finalizada.

Donald Trump que la guerra con Irán está casi finalizada.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la guerra con Irán está “prácticamente terminada”. Según sostuvo, los recientes ataques que su país llevó adelante junto a Israel, iniciados el pasado 28 de febrero, debilitaron y dañaron de manera significativa la capacidad militar iraní.

Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá

Irán consagró al hijo de Alí Khamenei como nuevo líder supremo
La gente corre en busca de refugio mientras el humo se eleva tras un ataque aéreo en el centro de Teherán, Irán, este jueves. Una operación militar conjunta israelí-estadounidense continúa atacando múltiples puntos de Irán desde la madrugada del 28 de febrero de 2026.

El dedo de Trump

El mandatario hizo esas declaraciones al hablar con periodistas y evaluó que las fuerzas del país asiático quedaron seriamente afectadas tras la ofensiva. “Creo que la guerra está muy completa, prácticamente. No tienen marina, no tienen comunicaciones, no tienen fuerza aérea”, asumió.

Además, al ser consultado sobre los próximos pasos en el conflicto, volvió a descartar por ahora una posible invasión por vía terrestre. “No hemos tomado ninguna decisión al respecto. Ni siquiera nos hemos acercado a ello”, aseguró el mandatario norteamericano.

El nombramiento lo convierte en el tercer guía espiritual de la nación desde la Revolución Islámica de 1979, sucediendo a su padre, Ali Khamenei, quien murió el pasado 28 de febrero.

La designación se formalizó tras una sesión extraordinaria de emergencia donde la Asamblea, basándose en un "voto decisivo", presentó a Mojtaba como el nuevo conductor del "sagrado sistema de la República Islámica". Minutos después de la confirmación, la Guardia Revolucionaria juró lealtad absoluta y "obediencia total" a su nuevo líder.

Tras confirmarse la noticia de su muerte, Donald Trump se refirió a la elección de Mojtaba Khamenei y dijo que no estaba “contento” con ese resultado. “No tengo ningún mensaje para él. Ninguno en absoluto”, enfatizó el líder estadounidense.

Luego de haber dicho que quería participar de la elección del nuevo líder, indicó que tiene a alguien en mente para ocupar ese espacio, más allá de la designación del hijo del fallecido Ali Khamenei.

