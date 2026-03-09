Donald Trump afirmó que la guerra con Irán "está casi terminada" tras los ataques junto a Israel

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , aseguró que la guerra con Irán está “prácticamente terminada” . Según sostuvo, los recientes ataques que su país llevó adelante junto a Israel , iniciados el pasado 28 de febrero, debilitaron y dañaron de manera significativa la capacidad militar iraní.

El mandatario hizo esas declaraciones al hablar con periodistas y evaluó que las fuerzas del país asiático quedaron seriamente afectadas tras la ofensiva. “Creo que la guerra está muy completa, prácticamente. No tienen marina, no tienen comunicaciones, no tienen fuerza aérea” , asumió.

Además, al ser consultado sobre los próximos pasos en el conflicto, volvió a descartar por ahora una posible invasión por vía terrestre. “No hemos tomado ninguna decisión al respecto. Ni siquiera nos hemos acercado a ello” , aseguró el mandatario norteamericano.

En un movimiento que busca garantizar la continuidad de la dinastía religiosa en medio de una crisis sin precedentes, la Asamblea de Expertos de Irán anunció este domingo la designación de Mojtaba Jamenei como el nuevo Líder Supremo del país.

El nombramiento lo convierte en el tercer guía espiritual de la nación desde la Revolución Islámica de 1979, sucediendo a su padre, Ali Khamenei, quien murió el pasado 28 de febrero.

La designación se formalizó tras una sesión extraordinaria de emergencia donde la Asamblea, basándose en un "voto decisivo", presentó a Mojtaba como el nuevo conductor del "sagrado sistema de la República Islámica". Minutos después de la confirmación, la Guardia Revolucionaria juró lealtad absoluta y "obediencia total" a su nuevo líder.

Mojtaba Jamenei Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá

Tras confirmarse la noticia de su muerte, Donald Trump se refirió a la elección de Mojtaba Khamenei y dijo que no estaba “contento” con ese resultado. “No tengo ningún mensaje para él. Ninguno en absoluto”, enfatizó el líder estadounidense.

Luego de haber dicho que quería participar de la elección del nuevo líder, indicó que tiene a alguien en mente para ocupar ese espacio, más allá de la designación del hijo del fallecido Ali Khamenei.