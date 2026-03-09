9 de marzo de 2026 - 21:48

Donald Trump y Vladimir Putin mantuvieron una conversación telefónica sobre conflictos globales

La charla fue confirmada por el asesor del Kremlin Yuri Ushakov, quien calificó el intercambio como “franco y constructivo”.

Trump y Putin hablaron por teléfono sobre Irán, Venezuela y la guerra en Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par de Rusia, Vladimir Putin, mantuvieron este lunes una conversación telefónica en la que abordaron distintos conflictos internacionales. Entre los temas surgió la situación en Irán, la guerra en Ucrania y el escenario político en Venezuela.

La llamada fue confirmada por el asesor para asuntos internacionales del Kremlin, Yuri Ushakov, quien detalló que el intercambio entre ambos mandatarios se centró en los principales focos de tensión de la política global.

Una conversación centrada en los conflictos internacionales

Según el funcionario ruso, el diálogo incluyó un análisis de la situación en Irán y de las negociaciones destinadas a buscar una salida al conflicto en Ucrania.

El presidente Trump llamó al presidente Putin para discutir varios temas realmente esenciales relacionados con los acontecimientos actuales en la situación internacional”, afirmó Ushakov tras la conversación.

El asesor del Kremlin describió el intercambio como una conversación “franca y constructiva”, en la que también se discutió la posibilidad de avanzar hacia un cese del fuego que permita una solución duradera en Ucrania.

Primer diálogo entre ambos líderes en 2026

La llamada telefónica marca el primer contacto directo entre Trump y Putin en lo que va del año, después del encuentro que ambos habían mantenido en persona en diciembre pasado.

De acuerdo con lo informado por el Kremlin, los dos presidentes coincidieron en la importancia de mantener comunicaciones regulares para continuar abordando temas de la agenda internacional.

