Irán consagró al hijo de Alí Khamenei como nuevo líder supremo

En un movimiento que busca garantizar la continuidad de la dinastía religiosa en medio de una crisis sin precedentes, la Asamblea de Expertos de Irán anunció este domingo la designación de Mojtaba Khamenei como el nuevo Líder Supremo del país.

El nombramiento lo convierte en el tercer guía espiritual de la nación desde la Revolución Islámica de 1979, sucediendo a su padre, Ali Khamenei, quien murió el pasado 28 de febrero durante los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel.

La designación se formalizó tras una sesión extraordinaria de emergencia donde la Asamblea, basándose en un "voto decisivo", presentó a Mojtaba como el nuevo conductor del "sagrado sistema de la República Islámica". Minutos después de la confirmación, la Guardia Revolucionaria juró lealtad absoluta y "obediencia total" a su nuevo líder.

A sus 54 años, Mojtaba Khamenei asciende al trono teocrático tras décadas de operar en la clandestinidad. Descrito en cables diplomáticos como el "poder tras las togas" , ha sido durante años el confidente y gestor de poder de su padre, construyendo vínculos inquebrantables con los sectores más conservadores del clero chiita y la inteligencia militar.

A pesar de no haber ocupado nunca un cargo gubernamental formal y mantener un perfil público bajísimo, su influencia en el aparato estatal es total. Ahora, bajo su mando quedan las fuerzas armadas, el sistema judicial y la política exterior del país, en un momento en que Irán posee suficiente uranio enriquecido para fabricar armas nucleares.

Un mandato bajo fuego internacional

El ascenso de Mojtaba ocurre en el duodécimo día de un conflicto abierto con potencias occidentales. La reacción internacional no se hizo esperar: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a través de sus redes sociales que el nuevo líder "no durará mucho" si no cuenta con el respaldo de Washington.

Al mismo tiempo, el ejército de Israel lanzó mensajes directos en farsi asegurando que continuará persiguiendo a cualquier sucesor que intente dar continuidad al régimen.

Mientras los bombardeos persisten, el paradero de Mojtaba sigue siendo incierto por motivos de seguridad, aunque se cree que permanece oculto dirigiendo las operaciones defensivas.

Su liderazgo no solo deberá enfrentar la ofensiva externa, sino también la presión de un mercado global afectado por el salto en los precios del petróleo tras el cierre parcial de rutas marítimas estratégicas como el estrecho de Ormuz.