El petróleo se disparó arriba de los 100 dólares y cayeron las bolsas del mundo

El precio del petróleo Brent superó este lunes los 100 dólares por barril , un nivel que no se registraba desde 2022, en una suba que comenzó a dispararse a partir de la escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Estrecho de Ormuz: qué implica su cierre y por qué es tan importante para el mundo

El índice Brent que se utiliza en Europa y es referencia internacional, llegó hoy a 108,15 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate de Estados Unidos estuvo 107,97 dólares por barril, en ambos casos unas cotizaciones muy superiores a las cifras previas al conflicto que se situaban en 82 y 77 dólares, respectivamente.

En el caso del Brent, referencia internacional del mercado, se ubicó en USD 108,15 en la Bolsa de Chicago, lo que significa una suba de 9,2% respecto del cierre del viernes, cuando había terminado en USD 92,69.

El West Texas Intermediate, el crudo ligero producido en Estados Unidos, cotizaba alrededor de USD 107,97 por barril, un 18,78% por encima del cierre previo, que había sido de USD 90,90.

Como consecuencia, el índice Nikkei 225 se desplomaba 6,59% en la apertura, en tanto que el índice KOSPI de Seúl retrocedía 8,1%.

Qué implica el cierre del estrecho de Ormuz y por qué es tan importante para el mundo

Las caídas también se replicaron en China. El Shanghai Composite de la bolsa de Shanghái y el Hang Seng de Hong Kong comenzaron la jornada con leves retrocesos de 0,99% y 2,45% respectivamente.

En Taiwán, el índice de referencia cayó 4,4%, en línea con el movimiento negativo que se extendió a otros mercados regionales.

El temor también se trasladó a los futuros de los principales índices de Wall Street, que ya anticipan una jornada compleja para las bolsas estadounidenses: Dow Jones Industrial Average retrocedía 1,89%, mientras que el S&P 500 caía 1,86%. Por otro lado, Nasdaq-100 bajaba 2,15% y el índice Russell 2000 se hundía 3,51%.

En Europa, los principales mercados muestran números en rojo esta mañana. En este sentido, Londres, París, Madrid, Milán y Frankfurt resultaron las más afectadas con caídas de más del 1% mientras se aguarda la reunión de ministros del G7 prevista para hoy donde hay expectativas por el anuncio de medidas de urgencia que incluyan el uso de reservas de petróleo.

Contexto delicado por la guerra en Medio Oriente

Una de las cuestiones que generaron alarma en el mercado petrolero es la crítica situación en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que se transportan cada día unos 15 millones de barriles de crudo, cerca del 20% del petróleo mundial, según datos de la firma de investigación Rystad Energy.

Las amenazas de ataques iraníes con misiles y drones prácticamente frenaron el tránsito de petroleros en la zona, que conecta las exportaciones energéticas de Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Catar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos e Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le restó importancia al fuerte aumento del petróleo y aseguró que se trata de “un pequeño precio a pagar” frente al objetivo de neutralizar la amenaza nuclear de Irán y preservar la seguridad internacional.