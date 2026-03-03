Sube el precio del petróleo: YPF dijo qué pasará con los combustibles en Argentina

Como consecuencia del conflicto bélico en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz dictado por Irán, los precios del petróleo continúan disparándose este martes, ya que el mercado teme que la guerra dure mucho más tiempo del previsto.

Hacia las 11.30 GMT de hoy, el precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en mayo subía un 7,94% hasta los 83,91 dólares , minutos después de haber alcanzado los 85,12 dólares, su nivel más alto desde julio de 2024.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en abril, avanzaba un 7,36% hasta los 76,47 dólares.

El estrecho de Ormuz , cuello de botella por el que transita alrededor del 20% del petróleo y el gas natural licuado (GNL) mundial, está ahora cerrado de facto al tráfico: las principales compañías marítimas suspendieron sus travesías ante la explosión del valor de las primas de seguro.

Las bolsas también caen como efecto de la guerra y los desmanes económicos. Hacia las 9, en Europa , la Bolsa de París perdía 2,15%, Fráncfort 2,78%, Londres 2,02%, Milán 3,21% y Madrid 3,56%.

En Asia, en la Bolsa de Seúl, donde se reanudaban las operaciones tras el lunes festivo, el índice Kospi cerró con una caída del 7,24%. Por su parte, en Tokio, el índice estrella Nikkei cayó un 3,06% y el índice Hang Seng de Hong Kong cedió un 1,23%.

En un contexto complicado a nivel mundial, el CEO de YPF, Horacio Marín, destacó la política de promedios móviles que mantiene la compañía, que permitirá que el aumento del crudo del petróleo no afectará en lo inmediato.

"No hay que actuar con pánico. YPF no va a dar un cimbronazo. Si esto llega para quedarse y el precio del petróleo se mantiene muy alto, va a afectar el precio de los combustibles. Va a afectar de a poquito, pero tiene que ser de muy largo plazo, y esta guerra no tengo autoridad para decir cuánto va a durar", afirmó Marín este martes por la mañana en diálogo con radio La Red.

Horacio Marín, Presidente de YPF, pasó por #Vilouta910 con @pviloutaoficial y habló sobre las consecuencias del conflicto en Medio Oriente en el precio de la nafta.



Aclaró que la política que se implementa en el país no tiene afectación si hay subas o bajas repentinas en el precio del crudo.

"Lo que sí esta claro que está afectando estos días, porque por el estrecho de Ormuz exportan los países árabes 15 millones de barriles, en un mundo que el 15% de la producción mundial pasa por ahí, es una gran ruptura a la oferta momentánea, eso sí genera aumentos de precios", admitió Marín.