1 de marzo de 2026 - 13:41

El petróleo podría saltar a US$100 tras el conflicto en Oriente Medio y crece la tensión en los mercados

El valor del Brent podría escalar más de 37%, afectando en la inflación global al generar un impacto directo en el costo de la nafta. Irán posee grandes reservas y tiene influencia de la vía marítima.

Preocupación por el valor del petróleo.

Por Redacción Mundo

La escalada militar en Oriente Medio volvió a sacudir a los mercados internacionales y puso el foco en el precio del petróleo. Tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, los analistas advierten que el barril podría trepar hasta los US$100 en los próximos días si la tensión no cede.

Irán es un actor clave en el tablero energético global. Además de concentrar cerca del 10% de las reservas mundiales de crudo, tiene influencia directa sobre el tránsito de alrededor del 20% del suministro internacional que pasa por el estrecho de Ormuz, hoy en el centro del conflicto. La preocupación mayor.

En ese escenario, el valor del Brent -referencia internacional- podría escalar más de 37% respecto del cierre del viernes, cuando se ubicó en US$72,48. De concretarse ese salto, el precio volvería a niveles similares a los registrados en momentos de fuerte tensión geopolítica.

Por ejemplo, como en 2022 con el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania. El precio récord del Brent se dio en julio del 2008 cuando alcanzó los US$146,08.

Posible derrame en la inflación global

Tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, las señales de alerta en los mercados se han disparado y ante el cierre del estrecho de Ormuz, los temores de salto en los precios y dificultades para el abastecimiento se incrementan exponencialmente.

Además del control de la vía marítima, Irán es un actor central en el mercado petrolero al contar con grandes reservas y producir unos 3,3 millones de barriles diarios, que tienen a China como principal destino.

Actualmente, el estrecho está cerrado para barcos desde el sábado, según revelaron medios iraníes. En caso de persistir el bloqueo, aumenta la presión sobre los precios y el mercado del petróleo, según advierten los analistas.

La disparada del valor del crudo podría provocar un derrame en la inflación global, al generar un impacto directo en el costo de la nafta y un consecuente traslado a los precios de toda la cadena productiva que se abastece del combustible.

En este contexto, los países productores miembros de la OPEC+ estudian acelerar considerablemente la oferta de crudo, cambiando la estrategia actual de realizar aumentos graduales, buscando evitar una escalada de precios al separarlos en lo inmediato del contexto actual.

