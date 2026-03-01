Es de Salta, se especializó en bioastronáutica y se convertirá en la primera argentina en viajar al espacio

Argentina se prepara para un hito histórico en su trayectoria científica con la realización del encuentro Argentina Space 2026 en Salta . Este evento posicionará a la provincia como epicentro tecnológico regional y servirá de plataforma para presentar la Misión AR-01 , liderada por la ingeniera salteña Noel de Castro.

Argentina Space 2026 se llevará a cabo del 11 al 13 de noviembre en el Centro de Convenciones de Salta . La elección de esta sede responde a la consolidación de la provincia como un territorio clave para la observación astronómica , albergando proyectos de referencia internacional como QUBIC y LLAMA . El encuentro busca conectar a la industria tecnológica con sectores estratégicos como la minería, la energía y la agroindustria.

La relevancia de este evento se fundamenta en la expansión de la economía espacial global , un mercado que ya supera los 560.000 millones de dólares y proyecta alcanzar los 1,8 billones para 2035 . Argentina busca insertar su ecosistema científico en esta red donde la logística, la defensa y la infraestructura digital dependen cada vez más de soluciones satelitales e innovación aplicada en órbita.

En este marco, la figura de Noel de Castro cobra un protagonismo central. La ingeniera biomédica, graduada en la Universidad Favaloro y con formación de posgrado en Estados Unidos , se convertirá en la primera argentina en viajar al espacio. Su especialización en bioastronáutica la define como una experta en la intersección entre el cuerpo humano y la tecnología en ambientes de microgravedad.

La misión AR-01 se realizará a bordo de una cápsula Dragon de SpaceX, el vehículo que actualmente utiliza la NASA para trasladar tripulaciones a la Estación Espacial Internacional. Aunque el despegue está previsto para inicios de 2027 , el proceso crítico de preparación comenzará en las próximas semanas. De Castro afrontará un entrenamiento de tiempo completo que incluye el aprendizaje técnico de la cápsula y los protocolos de emergencia de la estación.

Entrenamiento extremo y ciencia aplicada en microgravedad

La preparación de la astronauta es multidimensional. Incluye desde la obtención de licencias de piloto y buceo hasta pruebas en cámaras de hipoxia y vuelos parabólicos para adaptarse a la falta de gravedad. No se trata solo de un viaje de representación, sino de una expedición científica que llevará experimentos nacionales desarrollados por investigadores argentinos para ser testeados en el espacio.

El objetivo científico de la misión abarca desde la investigación biomédica sobre cambios celulares hasta el estudio de la agricultura espacial. La posibilidad de llevar granos argentinos busca anticipar soluciones alimentarias para futuras misiones tripuladas a la Luna o Marte. Esta visión estratégica cuenta con el respaldo de la CONAE y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

image

Este avance es el resultado de una cooperación entre el sector público y empresas privadas como Axiom Space. La misión permitirá que profesionales argentinos se capaciten en el control de vuelos tripulados, generando un conocimiento técnico que quedará radicado en la industria local. Argentina deja de ser un espectador para convertirse en un actor con capacidad de decisión en el nuevo ecosistema espacial global.