Boca le ganó a Gimnasia de Chivilcoy en la noche soñada de Adam Bareiro

Boca superó 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, elenco del Torneo Federal A , con el doblete del debutante Adam Bareiro. El partido, correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina , se disputó en el Estadio Padre Martearena de Salta con el arbitraje de Facundo Tello.

El Xeneize puso en práctica un plan de partido que incluyó la calma para manejar la pelota en campo propio, y lanzar largo hacia los delanteros para intentar agarrar mal parado a su rival en el fondo. Sin embargo, esto generó que las chances sean pocas durante el desarrollo del primer tiempo.

Es que el elenco de Claudio Úbeda chocó contra un entramado defensivo correcto de Gimnasia de Chivilcoy, que hizo un enorme esfuerzo para mantener las marcas y cuidar los espacios en su propio terreno, prescindiendo de intentar llegar hasta Leandro Brey.

Por eso, sólo se contabilizaron cuatro oportunidades en la etapa inicial. Un pelotazo que bajó Romero para el mano de Adam Bareiro que el arquero ahogó con la punta de los dedos; el córner de Alarcón y el cabezazo de Pellegrino reventando el travesaño; y el gol a los 40’, con la conexión de Braida y Janson, el centro de este último, y el desvío de Bareiro.

Gimnasia trató de robarle la posesión del balón a Boca en el arranque del complemento, pero nunca mostró peligrosidad a la hora de manejarla. Por eso, el Xeneize esperó pacientemente para lastimar de nuevo.

¡Así fue el primer gol de Adam Bareiro en Boca! El paraguayo marcó el 1-0 de @BocaJrsOficial ante Gimnasia de Chivilcoy, a los 40 minutos del primer tiempo

Primero avisó con el remate desde lejos de Pellegrini que se perdió débil y desviado, y luego pasó por caja con el centro de Malcom Braida y el cabezazo letal de Adam Bareiro para anotar su doblete en el debut con el club.

¡DOBLETE DE BAREIRO!



A los 57', el delantero paraguayo puso el 2-0 ante #Gimnasia (CH) en los 32avos. de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports.

El partido cayó en un pozo luego del 2 a 0, debido a que Boca reguló su entrega y aprovechó para meter cambios, y Gimnasia bajó los brazos al entender que ganar ya era un milagro. Sin embargo, el Azul y Oro tuvo el tercero con Belmonte enganchando en el área y tocando con Delgado, que tiró y obligó la respuesta del arquero para enviarla al córner.

Lo que restó del juego pareció estar de más, y la entrega de los futbolistas de ambos conjuntos lo demostró. Los de Claudio Úbeda generaron más chances casi por la inercia de estar enfrente de un equipo que ya no tenía piernas ni motivación, como por ejemplo el remate de Braida que pegó en el palo.

Final y clasificación para el Xeneize, que espera por el vencedor del duelo que protagonizarán en el mes de abril Tristán Suárez y Sarmiento de Junín. Mientras tanto, el próximo fin de semana enfrentará a Gimnasia de La Plata, el sábado por la tarde.

Minuto a minuto y estadísticas: