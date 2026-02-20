Se terminó la novela en Boca: El nuevo destino que espera a un jugador apartado por Úbeda

Tras el cierre del mercado de pases, se concretaría una nueva venta en Boca Juniors, que hace tiempo le buscaba una conclusión al ciclo del defensor en el club.

Lucas Blondel y Boca Juniors habrían llegado al final de su relación club-jugador tras varias idas y vueltas, incluso mediáticas. El futbolista emigraría a Huracán para reencontrarse con Diego Martínez, actual DT del club de Parque Patricios, quien ya lo conoce de su etapa en La Ribera.

Si bien el mercado de pases ya cerró, esto le serviría a Boca para incorporar un jugador más tras la próxima baja que sufrirá. El club ya agotó una oportunidad con Adam Bareiro, quien hoy llegó al país para sumarse al plantel. Ahora, el Xeneize tendrá plazo para incorporar a un futbolista más hasta el 10 de marzo.

image El defensor Suizo tendrá rodaje en este 2026. Gentileza El irregular camino de Blondel en su paso por Boca Lucas Blondel transita el cierre de su etapa en Boca Juniors luego de haber sumado cerca de 35 presentaciones oficiales, sin convertir goles y con algunas asistencias. Su paso dejó pasajes interesantes por su despliegue y vocación ofensiva, aunque nunca terminó de afianzarse como titular y alternó rendimientos, también condicionado por lesiones y los cambios de entrenadores. En ese recorrido, además, optó por un cambio de nacionalidad deportiva y comenzó a ser considerado en el radar de la Selección de Suiza.

En el tramo final de 2025 quedó fuera de la rotación habitual, sin continuidad ni minutos, lo que aceleró una salida que hoy parece inminente. Con ese escenario, su próximo destino sería Huracán, donde podría reencontrarse con Diego Martínez y buscar el protagonismo que no logró sostener en el Xeneize.

image Blondel, durante su paso por Boca fue apartado por Russo y Claudio Úbeda. Gentileza Un mercado de pases que va y viene La gran meta a alcanzar tras una supuesta salida confirmada de Lucas Blondel es Edwin Cetré, el extremo colombiano que estuvo muy cerca de llegar a Boca Juniors, pero una lesión de rodilla que arrastraba desde hace tiempo hizo que el club xeneize diera marcha atrás en los términos de la negociación y el pase se cayera momentáneamente.