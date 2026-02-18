El jugador que es querido por todo el mundo en Boca y quiere regresar: "Quiere que vuelva".

Uno de los futbolistas más recordados de los últimos años en Boca Juniors es Nahitan Nández, quien tras dos temporadas, 67 partidos y dos títulos dejó el club para continuar su carrera en el exterior y al uruguayo le preguntaron por un posible retorno al equipo de la Ribera, su entrega y personalidad dentro de la cancha le ganaron el cariño de los hinchas, que desde su salida en 2019 siguen ilusionados con un posible regreso.
Ahora, tras una larga travesía en el exterior, el volante de la selección uruguaya de fútbol podría volver a ponerse la azul y oro donde disputó únicamente 67 encuentros, sobre todo por el gran cariño que le tienen los hinchas. La entrega nunca le faltó y tiene goles recordados frente a River y una gran actuación en la final de la CONMEBOL Libertadores 2018, pese a haberla perdido, Nahitan fue de lo más destacado de Boca.
"El otro día Riquelme me mandó un mensaje, preguntándome hasta cuándo iba a seguir de vacaciones en Arabia. Me dijo que en Boca dejé un lindo recuerdo y que le gustaría que vuelva" Señaló el uruguayo.
Entre Urugay y Argentina, el próximo destino de Nahitan Nandez
Si bien el compromiso para volver a Boca existe, hay otro lugar en el mundo para el jugador de Uruguay y ese sitio es Peñarol. El Carbonero, uno de los gigantes del continente y de su país, fue su casa durante el inicio de su carrera y allí se convirtió en un gran referente. Con la 10 y la cinta de capitán, Nahitan Nández fue de lo más destacado en el amarillo y negro.
Su compromiso dentro de la cancha siempre fue una de sus principales virtudes. Además, Nández dejó en claro que más adelante también planea regresar al club que lo vio nacer futbolísticamente: “A Peñarol quiero y voy a volver”. Cabe mencionar que su contrato en Arabia es hasta mediados de 2027.