El jugador que es querido por todo el mundo en Boca y quiere regresar: "Quiere que vuelva".

Tras su paso por Europa y Arabia Saudita, el jugador mantuvo contacto con Juan Román Riquelme y, según él, el mismo presidente de Boca lo quiere para su equipo.

Juan Román Riquelme se habría comunicado con Nahitan Nández, exjugador de Boca Juniors que actualmente milita en Al-Qadsiah FC, en Arabia Saudita. El futbolista, además de manifestar su intención de volver en algún momento al Xeneize, también expresó su deseo de regresar al club de sus amores, Peñarol, donde es un referente.

Uno de los futbolistas más recordados de los últimos años en Boca Juniors es Nahitan Nández, quien tras dos temporadas, 67 partidos y dos títulos dejó el club para continuar su carrera en el exterior y al uruguayo le preguntaron por un posible retorno al equipo de la Ribera, su entrega y personalidad dentro de la cancha le ganaron el cariño de los hinchas, que desde su salida en 2019 siguen ilusionados con un posible regreso.

image El jugador que es pretendido por Riquelme, termina su contrato en 2 años. Gentileza Los números del Charrúa en Boca Desde su salida de Boca Juniors en 2019 rumbo a Cagliari Calcio por 14 millones de dólares, Nahitan Nández disputó cerca de 160 partidos en Europa a lo largo de cinco temporadas en la Serie A, con un puñado de goles y una presencia constante como titular; luego, en 2024, continuó su carrera en Al-Qadsiah FC, donde ya suma varias decenas de encuentros en el fútbol árabe, manteniendo continuidad desde su llegada.

Ahora, tras una larga travesía en el exterior, el volante de la selección uruguaya de fútbol podría volver a ponerse la azul y oro donde disputó únicamente 67 encuentros, sobre todo por el gran cariño que le tienen los hinchas. La entrega nunca le faltó y tiene goles recordados frente a River y una gran actuación en la final de la CONMEBOL Libertadores 2018, pese a haberla perdido, Nahitan fue de lo más destacado de Boca.

image El mediocampista se adueño del equipo Xeneize entre 2017 y 2019. Gentileza "El otro día Riquelme me mandó un mensaje, preguntándome hasta cuándo iba a seguir de vacaciones en Arabia. Me dijo que en Boca dejé un lindo recuerdo y que le gustaría que vuelva" Señaló el uruguayo.