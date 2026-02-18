18 de febrero de 2026 - 15:49

El jugador que es querido por todo el mundo en Boca y quiere regresar: "Quiere que vuelva".

Tras su paso por Europa y Arabia Saudita, el jugador mantuvo contacto con Juan Román Riquelme y, según él, el mismo presidente de Boca lo quiere para su equipo.

Nahitan Nandez, recordado por muchos hinchas Xeneizes que además pidieron su regreso.

Nahitan Nandez, recordado por muchos hinchas Xeneizes que además pidieron su regreso.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Morena Beltrán cruzó a Claudio Úbeda por la marginación de Lucas Blondel en Boca: Si no vas a competir...

Morena Beltrán cruzó a Claudio Úbeda por la marginación de Lucas Blondel en Boca: "Si no vas a competir..."

Por Francisco Moreno
Joaquín Di Lollo, figura de Boca Predio.

De Boca Predio a Primera: quién es Joaquín Di Lollo, el hermano de Lautaro que puede arrebatarle su puesto

Por Francisco Moreno

Uno de los futbolistas más recordados de los últimos años en Boca Juniors es Nahitan Nández, quien tras dos temporadas, 67 partidos y dos títulos dejó el club para continuar su carrera en el exterior y al uruguayo le preguntaron por un posible retorno al equipo de la Ribera, su entrega y personalidad dentro de la cancha le ganaron el cariño de los hinchas, que desde su salida en 2019 siguen ilusionados con un posible regreso.

image
El jugador que es pretendido por Riquelme, termina su contrato en 2 a&ntilde;os.

El jugador que es pretendido por Riquelme, termina su contrato en 2 años.

Los números del Charrúa en Boca

Desde su salida de Boca Juniors en 2019 rumbo a Cagliari Calcio por 14 millones de dólares, Nahitan Nández disputó cerca de 160 partidos en Europa a lo largo de cinco temporadas en la Serie A, con un puñado de goles y una presencia constante como titular; luego, en 2024, continuó su carrera en Al-Qadsiah FC, donde ya suma varias decenas de encuentros en el fútbol árabe, manteniendo continuidad desde su llegada.

Ahora, tras una larga travesía en el exterior, el volante de la selección uruguaya de fútbol podría volver a ponerse la azul y oro donde disputó únicamente 67 encuentros, sobre todo por el gran cariño que le tienen los hinchas. La entrega nunca le faltó y tiene goles recordados frente a River y una gran actuación en la final de la CONMEBOL Libertadores 2018, pese a haberla perdido, Nahitan fue de lo más destacado de Boca.

image
El mediocampista se adue&ntilde;o del equipo Xeneize entre 2017 y 2019.

El mediocampista se adueño del equipo Xeneize entre 2017 y 2019.

"El otro día Riquelme me mandó un mensaje, preguntándome hasta cuándo iba a seguir de vacaciones en Arabia. Me dijo que en Boca dejé un lindo recuerdo y que le gustaría que vuelva" Señaló el uruguayo.

Entre Urugay y Argentina, el próximo destino de Nahitan Nandez

Si bien el compromiso para volver a Boca existe, hay otro lugar en el mundo para el jugador de Uruguay y ese sitio es Peñarol. El Carbonero, uno de los gigantes del continente y de su país, fue su casa durante el inicio de su carrera y allí se convirtió en un gran referente. Con la 10 y la cinta de capitán, Nahitan Nández fue de lo más destacado en el amarillo y negro.

Su compromiso dentro de la cancha siempre fue una de sus principales virtudes. Además, Nández dejó en claro que más adelante también planea regresar al club que lo vio nacer futbolísticamente: “A Peñarol quiero y voy a volver”. Cabe mencionar que su contrato en Arabia es hasta mediados de 2027.

image
El jugador agreg&oacute; que quiere volver en forma al f&uacute;tbol uruguayo.

El jugador agregó que quiere volver en forma al fútbol uruguayo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cavani se olvidó de sacarse el anillo de bodas y el conjunto arbitral no se dio cuenta.

¿Puede haber sanción? Edinson Cavani volvió a jugar en Boca pero con el anillo de de casamiento puesto

Por Redacción Deportes
Tras las crisis de lesionados en Boca, Milton Delgado se adueñará de la mitad de cancha.

Boca: Úbeda ya tiene decidido el juvenil que será el reemplazante de Leandro Paredes en la mitad de la cancha

Por Redacción Deportes
Lucas Janson tuvo varias veces la oportunidad de abrir el marcador en la Bombonera.

Boca y Platense igualaron sin goles en la Bombonera

Por Redacción Deportes
El delantero Adam Bareiro, ex San Lorenzo y River, podría llegar a Boca.

Boca busca tentar a un delantero que fue parte del River de Gallardo

Por Redacción Deportes