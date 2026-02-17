Boca: Úbeda ya tiene decidido el juvenil que será el reemplazante de Leandro Paredes en la mitad de la cancha

Ante la reciente confirmación de la lesión de Leandro Paredes, el DT barajó opciones y se decidió por Milton Delgado para ocupar la mitad de cancha en Boca.

Tras las crisis de lesionados en Boca, Milton Delgado se adueñará de la mitad de cancha.

Con Paredes descartado por un esguince de tobillo que lo marginará del clásico y también del duelo ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, el cuerpo técnico mira hacia la cantera: Milton Delgado asoma como la opción principal para ocupar el mediocampo central en el once titular.

image El pibe Delgado ya sabe lo que es ocupar el puesto de número cinco en Boca El juvenil, quien ya había ingresado en el último partido ante Club Atlético Platense y fue ovacionado por la Bombonera, también debutó como titular en el torneo frente a Club Atlético Vélez Sarsfield, aunque esa actuación no fue del todo convincente. Por eso en el choque posterior ante Platense no volvió a arrancar entre los titulares.

Aún quedan algunos entrenamientos por delante para terminar de definir la alineación de cara al viernes, pero la idea de Úbeda, al menos por ahora, es mantener a Santiago Ascacíbar junto a Delgado dentro de la línea de tres mediocampistas.

image Delgado, que sumó 126 minutos repartidos en cuatro encuentros en el Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga, todavía está en pleno proceso de adaptación al fútbol de Primera División, pero la confianza del entrenador y el respaldo de parte de la afición pueden transformarlo en una alternativa más habitual si responde con buenos rendimientos.