Boca busca tentar a un delantero que fue parte del River de Gallardo

Como si lo de Villa no hubiese sido suficiente, Boca está en busca del atacante que actualmente está en el Fortaleza de Brasil.

El fútbol nos regala mercados de pases icónicos y este estuvo muy cerca de lograrlo con la incorporación de Sebastián Villa a River. Ahora, Boca, luego de la novela con Borja, busca que Adam Bareiro se una al club en una operación que incluso le dejaría dinero al Millonario.

Según la información de CLMerlo, el atacante paraguayo podría desembarcar en el Xeneize a cambio de 3 millones de dólares, de los cuales la mitad, es decir, 1.5 millones, le pertenecerían a la institución Millonaria. Adam estuvo bajo las órdenes de Martín Demichelis y el Muñeco Gallardo en su paso por el Millonario

xoU9WJO1o_720x0__1 Fuego Cruzado entre Boca y River Bareiro es un delantero que es del gusto de Riquelme y, antes de llegar a la institución de Ezeiza, tuvo sus contactos con Boca, aunque nunca llegaron a buen puerto y el paraguayo se terminó vistiendo de blanco y rojo en un paso que quedó en el olvido, donde el ex San Lorenzo nunca pudo asentarse.

Ahora el futbolista no vería con malos ojos retornar a nuestro fútbol, luego de su descenso a la Serie B de Brasil y pese a que la última temporada él fue la gran figura del ataque del conjunto brasileño. Además, le solucionaría los problemas tácticos que pasa Claudio Úbeda a la hora de definir el ataque. El caso Borja y Sebastián Villa fue un ejemplo de esta guerra fría entre los dos más grandes del fútbol argentino.

AdamBareirofestejoabuelito Los Números de Adam Bareiro en el Millonario El paso de Adam Bareiro por Núñez quedará registrado como una apuesta que nunca encajó en el engranaje millonario. El paraguayo, que arribó en julio de 2024 tras una inversión cercana a los 4 millones de dólares, se despidió con un saldo alarmante para un "9" de su jerarquía, 16 partidos, ninguna asistencia y el casillero de goles vacío. Su falta de puntería y la dificultad para adaptarse a las exigencias del cuerpo técnico lo relegaron al banco, sumando apenas cinco titularidades antes de partir.