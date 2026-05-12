12 de mayo de 2026 - 21:14

Los goles de los hermanos Romero en un mismo partido para Huracán y Boca tienen pocos antecedentes

Oscar y Ángel Romero se unieron a un selecto grupo de hermanos que anotaron en el mismo partido de fútbol para equipos rivales, un hecho poco común.

Los hermanso Romeros autores de una interesante historia en la última jornada del fútbol argentino

Los hermanso Romeros "autores" de una interesante historia en la última jornada del fútbol argentino

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Huracán le ganó por 3 a 2 a Boca Juniors el sábado en la Bombonera, en partido único de octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional, con dos goles de penal de Oscar Romero, el segundo y el tercero, luego de que Leonardo Gil abriera el marcador para los de Parque de los Patricios.

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Por su parte Milton Giménez empató 1 a 1 para Boca y Ángel Romero, hermano de Oscar, descontó para el 2-3 final con el que perdió el conjunto auriazul.

Pero en el fútbol argentino moderno se observan solamente tres casos en que se haya dado la particularidad de que dos hermanos hayan convertido tantos para equipos diferentes en un mismo partido de primera división.

Los casos son los siguientes, empezando por los hermanos Jorge y Juan Comas: el 20 de noviembre de 1988 Boca le ganó 2 a 1 a Racing, de Córdoba en la Bombonera y Jorge marcó un tanto para el “xeneize” mientras que Juan anotó el descuento para la visita.

El 30 de abril del año siguiente, vale decir apenas cinco meses y 10 días más tarde, se dio el resultado inverso en Córdoba, anotando Juan los dos tantos de los cordobeses y Jorge el de Boca.

El segundo caso, por orden cronológico, es el de Carlos Morales Santos y su hermano Ángel Alejandro, que se enfrentaron en un Gimnasia y Esgrima, de Jujuy y Racing Club, que finalizó empatado 1 a 1 en el norte argentino, por la séptima fecha del torneo Apertura de 1998.

También los Morales fueron los dueños del tanteador, ya que Carlos marcó el gol de los jujeños, de tiro penal, y Ángel el de los de Avellaneda.

Y el tercero tuvo lugar el 13 de marzo de 2009, otra vez con Gimnasia y Esgrima, de Jujuy como protagonista enfrentando al otro grande de Avellaneda, Independiente.

En esa ocasión, por la sexta fecha del torneo Clausura, el “Lobo jujeño” goleó como local al “Rojo” por 4 a 1 señalando uno de sus tantos Ariel Montenegro, mientras que Daniel “Rolfi” Montenegro señaló la única conquista del “Rey de Copas”. El póker de hermanos goleadores en un mismo partido pero con distintas camisetas lo completaron los hermanos Romero el sábado 9 de mayo de 2026.

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