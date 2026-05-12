Belgrano le ganó a Unión y se metió en semifinales del Torneo Apertura

Belgrano consiguió un triunfazo ante Unión , en el marco de los cuartos de final del Torneo Apertura y accedió a las semifinales, en un Julio César Villagra que deliró con una multitud pirata en las tribunas. Los goles locales llegaron a través de Adrián Sánchez y Ramiro Hernandes.

Desde el inicio del partido, el equipo dirigido por Ricardo Zielinski asumió el protagonismo y se instaló en campo rival. La intención ofensiva fue clara, con circulación rápida y búsqueda constante por las bandas. Apenas a los siete minutos, el Pirata generó la ocasión más clara del tramo inicial: un centro desde la derecha encontró a Adrián Spörle, que apareció libre en el segundo palo y conectó una volea baja y potente. La respuesta de Matías Mansilla fue determinante, desviando el disparo con una gran intervención que evitó la caída de su arco.

Rigoni fue uno de los jugadores más incisivos que tuvo el elenco cordobés en el duelo ante el Tatengue.

A lo largo de la primera etapa, el arquero de Unión se transformó en figura excluyente. Francisco González Metilli probó dos veces con remates de aire que exigieron reflejos inmediatos, mientras que Nicolás Fernández y Alexis Maldonado también tuvieron oportunidades claras que no lograron superar la resistencia del guardameta. Incluso en los envíos de pelota parada, ejecutados por Lucas Zelarayán, Mansilla respondió con seguridad ante cada centro peligroso que caía en el área.

Unión, por su parte, no se limitó a defender. El equipo santafesino intentó responder con transiciones rápidas y acciones de pelota detenida. Marcelo Estigarribia fue uno de los más activos en ataque, generando preocupación con sus proyecciones, aunque en una de esas jugadas terminó sufriendo un corte en la ceja tras un choque dentro del área. También hubo intentos de Mauro Pittón y Rafael Profini, aunque ninguno logró inquietar seriamente al arquero rival.

Belgrano I

Unión no tuvo respuestas

La paridad se mantuvo hasta bien entrado el segundo tiempo, cuando el partido comenzó a romperse. A los 20 minutos del complemento, Belgrano logró destrabar el resultado: una buena jugada colectiva terminó con la aparición de Sánchez, que definió con precisión para establecer el 1-0 y desatar el festejo local.

Con la ventaja, el conjunto cordobés ganó confianza y manejó mejor los tiempos del encuentro, mientras Unión se vio obligado a adelantar líneas en busca del empate. Ese contexto dejó espacios que Belgrano supo aprovechar.

Cuando el partido ya ingresaba en su tramo final, a los 51 minutos del segundo tiempo, apareció Hernandes para sentenciar la historia. El delantero capitalizó una nueva acción ofensiva y marcó el 2-0 definitivo, asegurando una victoria trabajada pero merecida para el equipo de Zielinski, que terminó celebrando ante su gente tras un encuentro que había costado más de lo que indica el resultado final.

Belgrano vs. Unión por el Torneo Apertura: minuto a minuto y estadísticas