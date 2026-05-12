En Parma, Solana Sierra pintó un triunfo ante Monnet

Solana Sierra dejó atrás la derrota en tercera ronda de Roma ante la estadounidense Coco Gauff, la actual 4 del mundo, y mostró una rápida recuperación ya que en su debut en el WTA 125 de la ciudad de Parma tuvo una victoria contundente.

La marplatense, número 1 de nuestro país y 72 del ranking WTA, venció a la francesa Carole Monnet (181°) por 6-4 y 6-0 en una hora y 20 minutos de partido y avanzó a los octavos de final del cuadro que la tiene como la quinta preclasificada.

Este jueves desde las 5 de la maña de nuestro país, Solana enfrentará a la eslovena Kaja Juvan, de 25 años y 116 del ranking, en busca de los cuartos de final.

La marplatense, de 21 años, logró el año pasado ingresar al cuadro principal de Roland Garros por primera vez en su carrera tras superar las tres instancias de la clasificación y en su debut fue eliminada por la kazaja Yulia Putintseva. Esta vez ingresará directamente al main draw.

Victoria de Sebastián Báez en España

El argentino Sebastián Báez debutó este martes con éxito en el Challenger de tenis de Valencia, en España, al vencer por la primera ronda al jugador local Roberto Carballés Baena por 6/4 y 6/2, para instalarse en los octavos de final; al cabo de una jornada en la que el marplatense Francisco Comesaña quedó eliminado en su presentación.

Nacido en la ciudad bonaerense de San Martín y ubicado en el lugar 65 del ranking mundial de la ATP, Sebastián Báez se anotó una buena victoria frente al español Roberto Carballés Baena (199°), tras 1 hora y 49 minutos de un partido dominado con claridad por el argentino.

Báez viene de participar sin mucho éxito en el Masters 1000 de Roma y busca recuperar el nivel que tuvo a comienzos de esta temporada, ya que en esta parte del año se muestra dubitativo y con falta de confianza.

El bonaerense se medirá en los octavos de final contra el también español Pablo Carreño Busta (91°), quien en la jornada del martes se impuso frente al marplatense Francisco Comesaña (114°) por 6-4 y 6-3, tras 1 hora y 38 minutos de juego.