Rosario Central y Racing se miden en un duelo estelar: hora, TV, formaciones

Racing visita este miércoles a Rosario Central, luego de la gran sorpresa que dio al eliminar a Estudiantes de La Plata, en busca de un lugar en las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Será desde las 18:45 en el Gigante de Arroyito, con el arbitraje de Darío Herrera.
La Academia llega a este encuentro totalmente envalentonado, luego de eliminar al Pincha en condición de visitante gracias al agónico gol de Santiago Sosa. Este triunfo le permitió cortar con la grave sequía que arrastraba de siete partidos sin conocer la victoria, y lo deja a tiro de otra consagración en el ámbito local.
El director técnico Gustavo Costas tendrá que hacer un cambio obligado en la mitad de la cancha, ya que se confirmó la rotura de ligamentos de Alan Forneris, quien se había ganado un lugar en el 11 titular. Todo indica que su lugar será ocupado por el experimentado Bruno Zuculini, uno de los referentes del plantel.
Rosario Central, por su parte, viene de ganarle 3-1 a Independiente en un verdadero partidazo en el que recién pudo inclinar la balanza a su favor en los últimos minutos.
Golazo de Ángel Di María para el triunfo de Rosario Central
Golazo de Ángel Di María para el triunfo de Rosario Central
CARC
El Canalla, que es dirigido por Jorge Almirón, tiene como principal figura a Ángel Di María. El Fideo comanda a un grupo de jugadores de jerarquía, y fue una de las grandes figuras del duelo ante el Rojo. Inclusive, anotó un verdadero golazo para abrir la cuenta.
Probables formaciones de Rosario Central - Racing:
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Enzo Giménez, Guillermo Fernández; Ángel Di María, Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
Racing: Facundo Cambeses; Marcos Rojo, Santiago Sosa, Marco Di Césare; Gabriel Rojas, Bruno Zuculini, Matías Zaracho, Gastón Martirena; Adrián Fernández; Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Datos del partido:
Estadio: Gigante de Arroyito
Árbitro: Darío Herrera
VAR: Pablo Dóvalo
Hora: 18:45
TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium
Minuto a minuto y estadísticas de Rosario Central - Racing: